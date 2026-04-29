Las claves de la formación de la nueva Junta de Extremadura: al menos tres consejeros apuntan a no continuar

La composición del nuevo gobierno de coalición entre el Partido Popular y VOX en Extremadura sigue sin ser oficial. Existe un enorme secretismo y hermetismo en torno a las futuras carteras, aunque en los mentideros hay rumores que, cada vez, ganan más fuerza.

al menos Tres consejeros del PP, en el aire

Según las quinielas, todo apunta a que al menos tres consejeros del Partido Popular no continuarán en el nuevo ejecutivo. La salida que parece más evidente es la de la consejera de Educación, Mercedes Vaquera. Además, se considera complicada la continuidad de la consejera de Turismo, Victoria Bazaga, y del consejero de Infraestructuras, Manuel Martín Castizo.

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta, Manuel Martín Castizo, y el director general de Movilidad y Transportes, Cristóbal Maza, en rueda de prensa

Otra de las dudas se centra en el futuro de Paco Ramírez, hasta ahora consejero de Gestión Forestal. Con las competencias de esta área asumidas por VOX, su encaje dentro del nuevo organigrama del gobierno es incierto.

Las incógnitas de VOX y Mercedes Morán

Una de las grandes incógnitas es quién será el consejero de Agricultura de VOX. Aunque en un principio sonó el nombre del diputado Javier Bravo, el partido ha buscado otros nombres, incluso dentro de las organizaciones agrarias. El elegido (o elegida) estará, eso es seguro, afín a la línea del partido. No repetirán lo ocurrido con Camino Limia..

Europa Press Mercedes Morán en la Feria Agroganadera de Trujillo

Finalmente, queda por definir qué cartera ocupará Mercedes Morán. Se especula que podría asumir las direcciones generales no gestionadas por la consejería de Agricultura de VOX, con un papel destacado en el área de Energía, que se prevé crucial en los próximos cuatro años. Incluso, está en el aire saber si el Partido Popular tendrá también su propia vicepresidencia.