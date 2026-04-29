Jaume Tovar y Moha Keita, en el nombre del gol buscando el ascenso con el Atlético Baleares

El Atlético Baleares finaliza la liga regular este sábado en la ciudad Deportiva Dani Jarque, en el único partido que se adelanta, sábado 18:30h, en una jornada de horario unificado domingo a las 12h.

Los balearicos han hecho los deberes una vez se quedaron sin opción de primera plaza y ascenso directo, que ha sido para el Sant Andreu. El equipo de Luis Blanco ha sido el segundo mejor equipo del grupo con todo merecimiento y el último encuentro será para el técnico un reencuentro con sus antiguos compañeros, en su antiguo lugar de trabajo, ya que fue técnico del Espanyol B.

Pero el técnico tiene entre ceja y ceja el objetivo que tienen marcado de buscar el ascenso, es la misión y todo el mundo en el Estadio Balear tiene claro el objetivo. Llegan en excelente estado de forma a la fase de ascenso a Primera RFEF (el lunes es el sorteo) tan temida por los balearicos, que han sufrido en la historia reciente y tan bien acogida por un técnico que no la teme sino que está deseando disputarla.

El Atlético Baleares llega con mejores sensaciones como equipo que meses atrás, el técnico ha encajado las piezas y ha asignado los roles que corresponden, también ha intentado tener enchufados a todos. Los balearicos están respaldados por la calidad del equipo y por la capacidad de fuego de su ataque, con la posiblemente mejor pareja del momento, Jaume Tovar y Moha Keita.

Jaume Tovar es uno de los máximos goleadores de la categoría con 19 goles, su mejor registro de siempre, de hecho en la primera parte del campeonato casi promediaba un gol por partido, luego vino la gran Copa del Rey (eliminaron al Espanyol y cayeron ante el Atlético en un partido muy igualado) y el gran desgaste del equipo, después una sequía que duró ocho jornadas también cuando tuvo problemas físicos el punta.

Pero Tovar llega con el olfato intacto al momento de la verdad, como su compañero de ataque Moha Keita. El senegalés criado en Ibiza lleva diez goles pero es que además su registro es estratosférico, ha anotado cinco goles en los cinco últimos partidos. Lleva diez goles y cinco pases de gol, en buena medida su mejor productividad tiene que ver con los ajustes que ha ido haciendo el técnico, de jugar por fuera a jugar por dentro. Se entiende muy bien con Tovar y de hecho el pasado domingo en la remontada ante el Terrassa conectaron en dos de los goles que anotaba cada uno.

Entre Tovar y Moha suman nada menos que 29 goles a falta de una partido de liga regular. Tovar añade a sus 19 goles dos pases de gol. En los 19 goles de Tovar hay tres dobletes, Mestalla, Torrent y Andratx, lo más importante es que ha sido aportación constante durante la temporada exceptuando esa laguna entre Febrero y Marzo cuando arrastraba molestias y se perdió algún partido.

Empezó Tovar la temporada marcando en las cinco primeras jornadas, después también tuvo otra racha de cuatro partidos seguidos marcando. Tovar es posiblemente uno de los mejores jugadores de la categoría, pudo haberse marchado en el mercado invernal porque pretendientes no faltaban ante la capacidad goleadora que estaba mostrando, equipos de Primera RFEF como la UD Ibiza preguntaron, pero el solleric tuvo claro como el club que su misión estaba en el Estadio Balear. Tiene claro que vino para ascender al equipo y que después ya se verá.

Por su parte Moha ha marcado en estas últimas cinco jornadas, con pases de gol también como ante el Ibiza y el Terrassa, ha anotado ante Olot, Ibiza, Andratx, Porreres, Terrassa. Están preparados, el Atlético Baleares está preparado para buscar el ascenso.