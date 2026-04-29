Acepta dos años de prisión en Lugo por arrancarle dos dientes de un puñetazo a otro conductor tras una discusión de tráfico

Defensa y acusación llegaron a un acuerdo de conformidad en la Audiencia Provincial de Lugo

Un hombre que este martes se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial de Lugo para ser juzgado por un supuesto delito de lesiones aceptó una pena de dos años de prisión por haberle propinado un puñetazo en la boca a otro conductor, que a causa de la agresión perdió dos dientes, en el transcurso de una discusión “por un incidente de circulación”.

Inicialmente, la Fiscalía pedía para el acusado cuatro años de cárcel y una multa de 3.600 euros, así como el abono de la cantidad que se determinase en la sentencia en concepto de responsabilidad civil.

Finalmente, en virtud de un acuerdo de conformidad entre las partes, la Audiencia Provincial le impuso una pena de 24 meses de prisión y 600 euros de multa. Además, el acusado tendrá que indemnizar a la víctima con 3.307 euros por las lesiones y las secuelas.

discusión por un "incidente" de tráfico

Según el escrito de acusación del ministerio fiscal, los hechos sucedieron el 6 de septiembre de 2021, sobre las cinco y media de la tarde, en la carretera autonómica LU-530, a su paso por el municipio lucense de Castroverde.

A causa de un “incidente de circulación”, el acusado supuestamente se acercó a la furgoneta que conducía la víctima y, además de arrancarle el espejo derecho de un golpe, aprovechó que el otro conductor tenía bajada la ventanilla de su lado para propinarle un fuerte puñetazo en la boca. Acto seguido, abandonó el lugar.

Además de otras lesiones, el golpe que recibió en la cara hizo que la víctima perdiese dos piezas dentales.