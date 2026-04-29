La exportación de Castilla y León cae un 6% lastrada por la automoción pero impulsada por el sector agroalimentario. Las exportaciones de Castilla y León alcanzaron los 20.063 millones de euros hasta diciembre de 2025, lo que supone una caída del 6% respecto al año anterior. Por su parte, las importaciones crecieron un 2% hasta los 16.515 millones, y eso arroja un un saldo comercial positivo de 3.548 millones de euros. La participación de la comunidad en el comercio exterior nacional se sitúa en el 5,2% en exportaciones y el 3,7% en importaciones.

Incertidumbre y costes lastran la competitividad

Según Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, la disminución de las exportaciones se debe a "una situación geopolítica internacional totalmente inestable con muchísima incertidumbre". A esto se suma un aumento de los precios que reduce la competitividad de las empresas y un crecimiento económico basado en el consumo interno y el gasto público.

De Margarida también ha señalado el incremento de los costes empresariales como un factor clave. Las empresas sufren una "falta de autonomía energética" que incrementa sus costes de producción y, por tanto, están "reduciendo sus márgenes de una forma muy considerable".

El mayor problema que tiene la economía y el mayor problema que tienen las empresas es la incertidumbre" Juan Carlos de Margarida presidente del Colegio de Economistas de Valladolid

Automoción y campo, caras opuestas

El sector del automóvil es el principal responsable del descenso general, con una caída en sus ventas del 13%. Para el economista, "el mayor problema que tiene la economía y el mayor problema que tienen las empresas es la incertidumbre", derivada de conflictos como los de Ucrania y Oriente Medio o la política arancelaria de Estados Unidos, que inciden directamente en los costes.

En el lado opuesto se encuentra el sector agroalimentario, que impulsa las exportaciones. De Margarida ha destacado que Castilla y León cuenta con productos "premium" muy demandados internacionalmente, aunque advierte del riesgo de que la tensión actual provoque la desaparición de explotaciones ganaderas y agrícolas.

El mayor riesgo es no adaptarse a las situaciones que están en este momento" Juan Carlos de Margarida presidente del Colegio de Economistas de Valladolid

Reinventarse para competir

Ante este escenario, De Margarida recomienda a las empresas diversificar mercados más allá de la Unión Europea, que actualmente concentra cerca del 75% de las exportaciones. Apunta a la necesidad de centrarse en Asia y América Latina sin abandonar los mercados actuales, mediante una "estrategia de resistencia y de reposicionamiento competitivo".

El presidente de los economistas de Valladolid concluye que la crisis global obliga a Castilla y León a reinventar su economía con "un modelo más innovador y con mayor valor añadido". Insiste en que "el mayor riesgo no es la guerra ni la inflación, el mayor riesgo es no adaptarse a las situaciones". El reto, afirma, es salir de la crisis de una forma "fuerte, competitiva y, por supuesto, mejor preparado".