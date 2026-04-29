El truco para ver el eclipse de agosto: un ensayo general este 30 de abril

El próximo 12 de agosto se podrá observar un eclipse solar que ya se califica como histórico. Sin embargo, antes de la gran cita, los últimos días de abril ofrecen una oportunidad única: un 'día espejo' o ensayo general para anticipar lo que se verá en verano y, sobre todo, para aprender a observarlo con total seguridad.

El ensayo del eclipse: ¿qué es el 'día espejo'?

El físico José Félix Rojo ha explicado en COPE Euskadi que este fenómeno se debe a que "la posición del sol en el cielo" será prácticamente la misma el 30 de abril que durante el eclipse del 12 de agosto. No se trata de un eclipse real, sino de una oportunidad para que los interesados puedan "asegurarse de que desde ese punto va a poder verse el sol" sin obstáculos como árboles o edificios.

El día idóneo para realizar esta comprobación es el 30 de abril a las 8:20 de la tarde, aunque también es posible hacerlo el 1 de mayo a las 8:21. La pequeña diferencia de un día apenas moverá la posición del sol "menos de un grado", según el experto. El momento de la totalidad del eclipse el 12 de agosto será a las 8:27 de la tarde, aproximadamente.

Un eclipse total, un espectáculo 'abismal'

El fenómeno del 12 de agosto será un eclipse total de sol, que ocurre cuando "la luna se interpone entre el sol y nosotros" y su sombra llega a la Tierra. El físico subraya que la diferencia entre un eclipse total y uno parcial "es abismal". Mientras en el parcial la sensación sigue siendo de día, en el total el cielo se oscurece drásticamente.

La diferencia entre un eclipse total y otro parcial es abismal" José Félix Rojo Físico

Quienes se encuentren en la franja de totalidad verán un "disco negro" donde debería estar el Sol, rodeado por la "luz fantasmal" de la corona solar. Rojo describe la experiencia como memorable, destacando que se produce un "silencio extraño" cuando la naturaleza "se prepara para ponerse a dormir".

En un eclipse total aparece un silencio extraño y toda la naturaleza lo nota" José Félix Rojo Físico

Por seguridad para la vista, el eclipse hay que verlo con gafas homologadas

¿Dónde se verá mejor en Euskadi?

La franja de totalidad del eclipse cruzará la península en diagonal, entrando por Asturias y saliendo por Mallorca. En Euskadi, la visibilidad no será uniforme. La parte más al este, como Gipuzkoa y el norte de Navarra, quedará fuera de la totalidad. Para una mayor duración, es necesario desplazarse en dirección suroeste, hacia Burgos o Soria.

El físico ofrece ejemplos concretos: en Bilbao, el eclipse total durará apenas 32 segundos, mientras que en Getxo se reducirá a 8 segundos y en Sopelana ya no será total.

La duración máxima en la península se alcanzará en Asturias, con unos dos minutos y medio.

Rojo recomienda no realizar grandes desplazamientos, ya que se espera un "tráfico de demonios" con la llegada de muchos visitantes extranjeros. Finalmente, recuerda la importancia de proteger la vista con gafas protectoras específicas, ya que mirar directamente al sol "puede dañar la vista de muy mala manera" mientras no esté totalmente cubierto. Para la ocasión tan excepcional, COPE Euskadi regalará gafas apropiadas para poder disfrutar del eclipse con seguridad.