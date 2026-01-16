DESCUBRIENDO UBRIQUE | 16 ENERO 2026 | NUEVO AÑO NUEVOS PROYECTOS

Ubrique celebra los Reyes Magos con una cabalgata espectacular, fuegos artificiales y la bonita tradición de los "canastos de reyes" llenos de sorpresas, una costumbre casi perdida que ahora se retoma. Tras las vacaciones, escuelas y fábricas de marroquinería retoman la actividad, notándose una mejora en las condiciones laborales de los trabajadores. El Ayuntamiento impulsa proyectos clave, como la renovación del centro de recepción del yacimiento romano de Ocurris, con el apoyo de la Universidad de Granada y autoridades turísticas como Tania Barcelona y Mercedes Colombo, buscando potenciar su valor cultural y turístico. También se trabaja en adquirir una silla adaptada para el yacimiento y se baraja crear una "casa de estudios ubriqueños" con biblioteca y archivo. La Feria de la Piel, a finales de marzo, es un gran evento que fusiona artesanía, música, moda y gastronomía local, con una participación vecinal destacable que asegura su éxito. Además, el pantano de los Hurones está casi al máximo de su capacidad, garantizando el suministro de agua para el verano y ofreciendo bellos paseos, aunque se recomienda precaución en caminos rurales por las recientes lluvias. El Ayuntamiento pide extremar las precauciones por posibles avenidas de agua.