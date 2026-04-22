'CARRERA OFICIAL' | 22 ABRIL 2026

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Con Froilán Solís Merino, candidato a la presidencia de la Unión de Hermandades de Jerez

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Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 22-04-26

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Jerez - Publicado el - Actualizado

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