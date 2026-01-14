COPE
'CARRERA OFICIAL' | 14 ENERO 2026

Con Francisco Miguel Pérez Vázquez, hermano mayor de Bondad y Misericordia, tras la bendición de Mª Stma Salud de los Enfermos, Reina de Todos los Santos

Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 14-01-26

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura29:36 min escucha

