Samú Costa sobre Demichelis: "No sólo quiere dar ideas al equipo, quiere mejorar al jugador"

El RCD Mallorca recibe al Espanyol este domingo a las 14h con la necesidad de victoria para tratar de salir del descenso. Será el debut de su nuevo técnico Martín Demichelis en Son Moix. Su primera aparición en el Estadio fue en el palco, recién llegado de Argentina, para seguir las evoluciones de su nuevo equipo ante la Real Sociedad.

El pasado fin de semana debutaba en el banquillo en El Sadar con un empate 2-2 ante Osasuna, tras ir ganando 0-2 con dos goles de Muriqi. El técnico ha tenido muy poco tiempo para trabajar, algo que está haciendo a conciencia tanto la semana pasada como ésta.

Que hay trabajo se vio en el campo, con tan poco tiempo el equipo tuvo otra puesta en escena y sobre todo una mejora individual de muchos jugadores. Está claro que Demichelis y su cuerpo técnico están tratando de recuperar a unos jugadores muy tocados.

Uno de los jugadores que más trabajo aportan al equipo es siempre Samú Costa, quien ha ensalzado la labor que se está haciendo con los nuevos técnicos, pese a haber lamentado que no salieran las cosas con Jagoba Arrasate. Con el anterior técnico tuvo una despedida muy sentida, pero Costa mira hacia adelante y lo que está en juego es mucho. El portugués valora mucho la mejora que ve en él y sus compañeros, como ha explicado en efe al hablar de Demichelis:

"Es un técnico muy exigente, que tiene bastante claro lo que quiere que hagan sus jugadores, con el juego estático no se juega, quiere jugadores que tengan alma, corazón, pero al mismo tiempo que tengan orden. Que sigamos su idea, nos hace creer que su idea va a funcionar. La plantilla está muy ilusionada con su trabajo, lo enseñamos ante Osasuna. Tuvimos una ventaja de dos goles y en cinco minutos nos meten dos, pero el equi9po ha hecho un partidazo, al descanso nos fuimos con 60 y pico de posesión. Él sólo ha tenido una semana para trabajar, cambiamos bastantes cosas, es aire fresco para el club. Yo también estoy contento, se preocupa por lo individual, mejorar mucho al jugador, no sólo meter ideas en el equipo sino mejorar a los jugadores".

Además, Costa tiene mucha ilusión por ser citado por el seleccionador portugués, el español Roberto Martínez, para el próximo Mundial. Sabe que es muy difícil ya que Portugal está llena de grandes jugadores y en especial en medio campo: Vittinha, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Palinha, Rubén Neves...pero mantiene la esperanza.

El jugador bermellón elogia al seleccionador Martínez y a la estrella, Cristiano: "es un gran entrenador, sé que tiene confianza en mí. Tengo que trabajar, sé lo que trabajo y lo que puedo aportar en la selección, si me llaman estaré preparado 100%. A Cristiano lo veía de niño y todos los niños sueñan compartir vestuario con él. Yo tuve esa oportunidad, debuto contra Polonia, ese gol que él mete de chilena, estar ahí en el campo en esos momentos es un orgullo y un placer".