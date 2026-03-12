El Jaén Rugby Inclusivo crece en una histórica jornada en Las Lagunillas

El proyecto de equipo inclusivo de Jaén Rugby ha vivido este fin de semana un momento clave en su desarrollo. El Campo de Rugby de Las Lagunillas acogió por primera vez un partido de esta disciplina, correspondiente a la tercera jornada de la Liga Andaluza, en un encuentro que enfrentó al conjunto jiennense contra Keyros Linense RC.

El equipo local, capitaneado por Alonso Moral, contó con doce jugadores de entidades como Aprompsi, Entrepinares del Mercadillo y Asperger Jaén, junto a seis facilitadores del club. A pesar de la derrota por 4 ensayos a 1, el equipo demostró un gran avance, siendo Óscar Rodríguez el autor del único ensayo para Jaén Rugby.

Un debut lleno de promesas

En este primer partido en casa, el equipo ha destacado por el progreso de sus jugadores en la asimilación de conceptos, a pesar de enfrentarse a un rival más joven y experimentado. Debutaron Esther Serrano, Pepe Díaz, Curro Hoces, Tamara Yeguas y Javier Artur, quien fue nombrado mejor jugador del partido por su potente zancada y su habilidad en las touches.

El reconocimiento, una botella de XAVE Premium, fue entregado por representantes de Smurfit Westrock, uno de los patrocinadores principales del equipo. Entre ellos se encontraba Pablo del Campo, que además de representar a la empresa, jugó los 60 minutos del partido, mostrando la total implicación con el proyecto.

Valores que trascienden el marcador

La jornada ha estado marcada por la emoción de ver a los jugadores "disfrutar del juego, sentirse parte del grupo y vivir desde dentro los valores que hacen grande al deporte: respeto, compañerismo y esfuerzo". La satisfacción en sus rostros al finalizar el encuentro refuerza el compromiso del club con la consolidación de esta iniciativa.

El camino del Jaén Rugby Inclusivo continúa con dos partidos más de liga, el próximo de ellos también en casa contra URA Clan. Desde el club se ha agradecido a Keyros Linense RC su participación, al árbitro Darchán López su labor y al público el calor aportado desde la grada en este día tan especial.