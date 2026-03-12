Ponceau desvela la clave de su rendimiento con Escribá: "El míster me da libertad"

Julien Ponceau atraviesa un momento dulce en el Real Valladolid. El centrocampista francés, que ha sido galardonado como el mejor jugador del equipo en el mes de febrero, vive un estado de gracia que se refleja en sus grandes sensaciones sobre el terreno de juego. El propio futbolista ha desvelado la que considera la principal razón de su excelente rendimiento, atribuyéndolo a la confianza que le profesa su entrenador: "Ahora mismo me siento muy bien, me siento libre en el campo, y el míster te da esta libertad". Esta franqueza define su actual estado de ánimo.

Más cómodo en una nueva demarcación

Una de las claves de esta notable transformación ha sido el ajuste táctico en su posición, una variación que el propio Ponceau ha acogido con agrado. El mediocentro ha reconocido que su nuevo rol, actuando un poco más atrás en el campo, le permite una mayor participación y contacto con el esférico, algo que considera fundamental para su estilo de juego. "Me siento más cómodo, porque toco más la pelota y me gusta eso", ha afirmado el jugador blanquivioleta.

Esta sensación de comodidad no solo repercute en su confianza individual, sino que se traduce directamente en una mayor influencia en el juego colectivo del equipo. Desde esa demarcación más retrasada, el futbolista francés percibe que su aportación es más significativa y beneficiosa para el conjunto. "Siento que yo ayudo más el equipo un poco más bajo", ha detallado Ponceau, subrayando la importancia que tiene para él sentirse una pieza útil y relevante dentro del esquema de juego.

Fidelidad al proyecto en los malos momentos

Este gran momento personal que vive Ponceau no es, sin embargo, fruto de la casualidad, sino el resultado de la perseverancia y una fe inquebrantable en el proyecto del club. El centrocampista galo ha querido dejar claro que, incluso en los momentos de mayor dificultad, nunca perdió la confianza. "No tenía duda, porque he creído mucho en el proyecto", ha sentenciado con rotundidad, una declaración que demuestra su total compromiso con la entidad.

Con una madurez notable, Julien Ponceau es plenamente consciente de la inestabilidad y los vaivenes que a menudo definen la carrera de un deportista de élite. Para él, las dificultades no son un obstáculo insalvable, sino una fase más del camino en la que la clave es no rendirse nunca. "Es la vida de un futbolista, hay altos y bajos, y hay que seguir, hay que seguir siempre", ha reflexionado, ofreciendo una valiosa lección de constancia y mentalidad.