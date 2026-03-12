La Universidad de Panamá inviste doctor honoris causa al rector de la UGR, Pedro Mercado

El rector de la UGR, Pedro Mercado, junto a, entre otros, la rectora de la Universidad de Sevilla, Carmen Vargas

El rector de la Universidad de Granada (UGR), Pedro Mercado, ha sido investido doctor honoris causa por la Universidad de Panamá. La ceremonia, celebrada este miércoles en el Paraninfo Universitario, ha reconocido su extensa trayectoria vinculada a la Filosofía del Derecho, materia de la que es catedrático en la institución académica andaluza.

El acto ha incluido la tradicional imposición de medalla y la entrega de un pergamino. La hoja de vida de Mercado ha sido presentada por el decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, Hernando Franco Muñoz, mientras que el secretario general, Ricardo Parker, ha leído el acuerdo del Consejo General Universitario.

Puentes entre universidades

En su discurso, el rector de la UGR ha afirmado recibir el doctorado "con humildad, gratitud y un profundo sentido de la responsabilidad". Ha destacado además el vínculo de dos universidades "hermanas" en la tarea de seguir "abriendo puentes, trayectos formativos de ida y vuelta, oportunidades".

Mercado ha enfatizado el papel de la Universidad de Sevilla, con la que la UGR "comparte casi 500 años de historia de la educación superior", y la tarea común con Iberoamérica para "construir una comunidad de conocimiento basada en una historia, una lengua y unos desafíos comunes". En el acto también ha estado presente la rectora de la Hispalense, Carmen Vargas.

Como primer universitario de su familia, se ha declarado heredero de "un modelo de Universidad de servicio público". "Este reconocimiento no lo entiendo como un reconocimiento personal, sino un recordatorio del compromiso que todos compartimos con el conocimiento, la justicia social y el desarrollo humano", ha añadido.

Una vida dedicada a la universidad

Natural de Arjona (Jaén), Pedro Mercado ha impartido docencia en la Facultad de Derecho y en el Máster Interuniversitario 'Cultura de paz, educación y derechos humanos'. Ha sido profesor visitante en las universidades de Edimburgo (Reino Unido), Catania (Italia), y Guanajuato, en México.

En su faceta investigadora, cuenta con el Premio Extraordinario de Doctorado y es autor de varios libros y artículos sobre globalización, Estado y Derecho. Sus últimas líneas de investigación giran en torno a la gobernanza, la democracia y el Derecho, y las nuevas formas de esclavitud y los derechos humanos.

En el ámbito de la gestión universitaria, ha desempeñado distintos cargos como secretario del Departamento de Filosofía del Derecho (1996-2000), secretario general de la UGR (2015-2019) y vicerrector de Política Institucional y Planificación hasta 2022, con Pilar Aranda al frente del Rectorado.