CAMPO Y SAL | 31 OCT 2025

El podcast Campo y Sal, de Cope en la provincia de Cádiz, con la información sobre agricultura, ganadería y pesca. Destacamos el cultivo de aguacate en el Campo de Gibraltar, sus beneficios. Con ASAJA Cádiz conocemos FEGASUR del 7 al 9 de noviembre en Ifeca Jerez, un importante encuentro del sector con degustaciones de productos y show cooking. La flor cortada tiene una campaña clave por Todos los Santos y difuntos, con gran variedad y la necesidad de proteger la producción local. El Grupo La Rota, con El Bucarito y Obrador San Antonio, presenta sus productos de ganadería y agricultura propias: quesos, embutidos, carnes, panes y dulces de temporada. Bodegas Manuel Aragón celebra su Fiesta del Mosto el 8 de noviembre, con una excelente calidad de la cosecha. Su tinto Campano se incluye en la carta del mejor restaurante de Toledo y el oloroso premium se exporta a EE.UU.