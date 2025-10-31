CAMPO Y SAL | 31 OCT 2025
El podcast Campo y Sal, de Cope en la provincia de Cádiz, con la información sobre agricultura, ganadería y pesca. Destacamos el cultivo de aguacate en el Campo de Gibraltar, sus beneficios. Con ASAJA Cádiz conocemos FEGASUR del 7 al 9 de noviembre en Ifeca Jerez, un importante encuentro del sector con degustaciones de productos y show cooking. La flor cortada tiene una campaña clave por Todos los Santos y difuntos, con gran variedad y la necesidad de proteger la producción local. El Grupo La Rota, con El Bucarito y Obrador San Antonio, presenta sus productos de ganadería y agricultura propias: quesos, embutidos, carnes, panes y dulces de temporada. Bodegas Manuel Aragón celebra su Fiesta del Mosto el 8 de noviembre, con una excelente calidad de la cosecha. Su tinto Campano se incluye en la carta del mejor restaurante de Toledo y el oloroso premium se exporta a EE.UU.
Cádiz - Publicado el
1 min lectura49:16 min escucha
Temas relacionados
"El lunes 3 de noviembre, Álvaro García Ortiz, se sienta en el banquillo del Tribunal Supremo y sigue siendo fiscal general"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h