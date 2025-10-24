CAMPO Y SAL | 24 OCT 2025

Luis Ramírez, secretario general de ASAJA en Cádiz, habla del anticipo de ayudas de la PAC, Marina de Alba Aragón gerente de la Coop Agrícola San Patricio de Conil invita a disfrutar de las IV Jornadas Gastronómicas del Garbanzo de Conil y Nadia Moalla, responsable de proyectos de CEPESCA explica ‘Tejer orillas’ de limpieza, sostenibilidad y economía circular. También hablamos de caza, apicultura y premios taurinos.