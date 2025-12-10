AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Séneca 6º B - Temporada 13 Episodio 12

El segundo grupo de 6º B del CEIP Séneca ha disfrutado de una mañana en la que ha podido descubrir, paso a paso, cómo se construye la información dentro de un medio de comunicación. Lo que comenzó como una simple visita a un estudio lleno de micrófonos, ordenadores y cables terminó convirtiéndose en una experiencia para entender que detrás de cada noticia hay mucho más que una voz al otro lado de la radio.

Durante la jornada, estos alumnos pudieron conocer el valor de preparar bien cada intervención, de contrastar datos antes de contarlos y de trabajar en equipo para que todo salga a la perfección. Descubrieron que el periodismo nace de la curiosidad: de querer saber más, de preguntar sin miedo y de escuchar con atención. También comprobaron que la coordinación es clave para que cada sección encaje y llegue al oyente con claridad.

En un momento en el que la información se mueve a gran velocidad, este segundo grupo de 6º B supo apreciar el esfuerzo y la responsabilidad que asumen quienes comunican a diario. Su entusiasmo, sus preguntas y la manera tan natural en la que se desenvolvieron en el estudio muestran que aprender cómo funciona la radio no solo es interesante, sino también una forma de mirar el mundo con más criterio y atención. Una experiencia que, sin duda, deja huella.