AUDIO #EscuelaDeRadio CEIP Séneca 6º B - Temporada 13 Episodio 11

Los alumnos de 6º B del CEIP Séneca han vivido una jornada en la que han podido asomarse al día a día de un medio de comunicación y entender cómo se transforma una idea en una noticia. Lo que al principio parecía un simple estudio de radio lleno de cables y pantallas pronto se reveló como un espacio donde cada detalle importa y donde comunicar requiere atención, dedicación y una gran dosis de curiosidad.

A lo largo de la visita, estos estudiantes han descubierto que el trabajo periodístico no empieza frente al micrófono, sino mucho antes: en la búsqueda de información fiable, en la capacidad de interpretarla y en el esfuerzo por transmitirla de forma clara. Han comprobado que preguntar es tan necesario como saber escuchar, y que nada funciona sin coordinación entre quienes forman el equipo. En un momento en el que la información circula a gran velocidad, los alumnos de 6º B del CEIP Séneca han podido valorar el papel de los profesionales que ayudan a distinguir lo relevante de lo accesorio. Su atención, sus ganas de aprender y la naturalidad con la que se han acercado al medio demuestran que el futuro de la comunicación tiene mucho talento en camino. Porque cuando se une la curiosidad con el rigor, la visita se convierte en una experiencia que permanece.