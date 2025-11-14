CAMPO Y SAL | 14 NOV 2025
COPE presenta el podcast "Campo y Sal", una nueva ventana a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Hablamos de gripe aviar, economía azul, ayudas de la Junta, el ISM y nuevo vino Torre de Ceres Rosado.
Cádiz - Publicado el
1 min lectura67:00 min escucha
Temas relacionados
"Lo que el miércoles, según Míriam Nogueras, se había acabado, ayer resucitó. Matrimoniadas de Sánchez y Puigdemont, ni contigo ni sin ti"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h