CAMPO Y SAL | 14 NOV 2025

COPE presenta el podcast "Campo y Sal", una nueva ventana a la agricultura, ganadería y pesca de la provincia de Cádiz. Hablamos de gripe aviar, economía azul, ayudas de la Junta, el ISM y nuevo vino Torre de Ceres Rosado. 

