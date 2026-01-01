Mia Adhara, la primera bebé nacida en Asturias en 2026

El Principado de Asturias ha dado la bienvenida a su primer bebé de 2026. La pequeña, llamada Mia Adhara, ha nacido en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) en Oviedo, poco más de media hora después de las campanadas de Año Nuevo. El alumbramiento se produjo exactamente a las 0:36 horas de la madrugada, según han informado fuentes de la Consejería de Salud del Principado.

La recién nacida pesó 3,035 kilogramos y midió 47,5 centímetros. Mia Adhara es la primera hija de la pareja formada por Alejandra Sampaz y Jhon Alexander González, de 20 años y origen colombiano. La familia se instaló en el concejo de Siero hace apenas cuatro meses, procedentes de Bruselas, para estar cerca de sus familiares en la región y emprender una nueva etapa en el Principado.

ASTURSALUD HUCA

Una mañana de estrenos en la región

La mañana del 1 de enero de 2026 no se detuvo con Mia Adhara. Horas más tarde, a las 10:28 horas, el Hospital Universitario San Agustín de Avilés registraba el segundo nacimiento del año en la comunidad autónoma del Principado. Se trata de otra niña, María, que ha pesado 3,66 kilogramos al nacer. Su madre es Mari Nieves, según han informado fuentes de la Consejería de Salud del Principado.

COPE Asturias Hospital San Agustín, en Avilés

Leve repunte de la natalidad

La llegada de estas dos niñas se enmarca en un contexto de leve repunte de la natalidad en el Principado durante los últimos años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Asturias registró durante el año 2024 un total de 4.550 nacimientos, lo que supone un ligero aumento del 0,1 por ciento con respecto a 2023. Este dato representa el primer repunte desde 2021.

Del total de nacidos en el último año, 2.391 fueron niños, lo que representa un crecimiento del 3,5 por ciento en comparación con el año anterior. Por otro lado, nacieron 2.160 niñas, una cifra que, en contraste, ha supuesto un descenso del 3,4 por ciento.