Un espectacular incendio en ArcelorMittal provoca una densa humareda en Gijón y obliga a suspender trenes: "Empezamos bien el año"

El año 2026 ha comenzado con un susto en la factoría de ArcelorMittal en Gijón. Un incendio declarado en la mañana del primer día del año, ha afectado a la cinta transportadora de carbón en el tramo que discurre por Veriña. El fuego, que ha generado una densa y negra humareda visible desde varios puntos, se desataba antes del mediodía y quedaba extinguido pasada la una de la tarde, según han informado a COPE fuentes de la multinacional siderúrgica.

J.M.C. Incendio en una cinta transportadora de carbón de Veriña

El suceso ha causado una notable alarma en la zona. “Empezamos bien el año”, expresaba uno de los trabajadores que ha sido testigo de las llamas, reflejando el sentir general ante el inesperado incidente.

Amplio despliegue de extinción

Para la extinción del incendio ha sido necesaria la intervención de todos los efectivos del parque de bomberos de Gijón que se encontraban de turno, además de los equipos de emergencia de la propia multinacional siderúrgica.

Fuentes de la multinacional siderúrgica han asegurado a COPE que analizarán las causas y evaluará los daños una vez se pueda acceder de forma segura a la galería.

Fuentes sindicales han informado de que está quemando “la galería que llega al túnel de Aboño y pasa por encima de la gasolinera de Veriña, es una infraestructura con suelo entero de madera”. Se trata de la instalación que se utiliza para trasladar el carbón desde el puerto de El Musel hasta la fábrica.

Afecciones en el transporte

La densa humareda también ha obligado a la Guardia Civil a desplegar varias dotaciones para regular el tráfico en la carretera AS-19 (Gijón-Avilés), ya que el siniestro se ha producido justo en el tramo de la cinta que pasa por encima de esta vía.

El incendio ha forzado además la suspensión de la circulación de trenes entre Serín y Gijón y entre Perlora y Gijón (Ancho Métrico), según ha informado Adif. Para paliar los efectos, RENFE ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera para los viajeros afectados de las líneas de Cercanías C-1 y C-4, así como trenes de Larga y Media Distancia.