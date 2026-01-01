Nochevieja en Logroño se salda con 34 denuncias en una noche sin incidentes graves

El dispositivo especial desplegado por la Policía Local durante la Nochevieja en Logroño ha transcurrido con normalidad y no se han registrado incidencias significativas. En la operación han participado un total de 26 efectivos policiales, cuyo trabajo se ha orientado a la prevención y control de conductas que pudieran afectar a la seguridad ciudadana y vial.

Durante la noche se han registrado un total de 34 denuncias por incumplimiento de ordenanzas municipales, de las cuales 31 fueron por orinar en la vía pública y 3 por molestias por ruidos a vecinos. En materia de seguridad vial, las autoridades han comunicado que no se produjeron incidencias reseñables.

Las intervenciones más destacadas

A lo largo de la noche, los agentes han actuado en diversas situaciones que incluyeron discusiones familiares, incendios en contenedores, peleas en locales de ocio y el uso indebido de pirotecnia. También se realizaron rescates en ascensores y se prestaron auxilios a personas en estado de intoxicación etílica, además de dar apoyo a los servicios sanitarios.

Asimismo, la Policía Local ha mantenido una presencia policial proactiva en el Casco Antiguo, sobre todo en el entorno de la Plaza del Mercado, entre las 02:30 y las 06:20 horas. El objetivo era prevenir el consumo de alcohol en la vía pública y reducir comportamientos incívicos.

Desde el cuerpo policial se ha destacado la estrecha colaboración con el Cuerpo Nacional de Policía, tanto en la instrucción de diligencias penales como en la realización de controles conjuntos de vehículos y establecimientos. Esta coordinación, señalan, refuerza la seguridad ciudadana durante celebraciones de gran afluencia.