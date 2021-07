El Puerto recupera las corridas estivales con la llegada de Circuitos Taurinos

La frase de Joselito El Gallo supera su condición de tópico al uso para materializarse encarnada en un razonable entusiasmo para los aficionados dentro y fuera de la provincia de Cádiz. "Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es una tarde de toros", dijo y, un siglo después, es otro valiente quien tiene la palabra: el joven empresario Carlos Zúñiga, que ha dado el paso de devolver a la zona, pese a los rigores de la pandemia y aceptando sus riesgos, un verano en la Plaza Real de El Puerto de Santa María, de la que se ha ce cargo con su compañía Circuitos Taurinos.

Un acto celebrado en las Bodegas El Cortijo-Los Portales, ha permitido conocer estos carteles así como a quien se hace cargo de tan emblemático coso. "para mí es un orgullo poder estar aquí", ha reconodo Zúñiga quien se explica: "Para cualquier profesional supone lo máximo, evidentemente soy ambicioso como persona joven y aquí hago realidad, por fin, uno de mis sueños". "Hemos podido trabajar contrareloj, apenas fue el lunes pasado cuando fuimos designados como adjudicatarios de la Plaza Real y, prácticamente una semana después, pude cerrar los carteles".

Se estipula el 50% del aforo, con los riesgos para el empresario aunque asegura dejar de lado las cifras porque, pese a todo, "para mí es un espaldarazo, es un escaparate y, sobre todo, un ejemplo de superación para que, por fin, la Plaza de El Puerto tenga la relevancia y la repercusión que este tiempo atrás, por circunstancias derivadas de la pandemia, creo que hemos recuperado una temporada". Los carteles presentados son los siguientes:

ESTOS SON LOS CARTELES

Jueves 05 de agosto. Novillada Mixta con picadores. Un novillo de Fermín Bohórquez para el rejoneador Luis Sánchez Zambrano y seis novillos de El Freixo, para los novilleros Tomás Rufo, Manuel Perera y Juan de María.

Viernes 06 de agosto. Corrida de toros. Toros de Garcigrande para El Juli, Daniel Luque y Juan Ortega.

Sábado 07 de agosto. Corrida de toros. Toros Prieto de la Cal para Morante de la Puebla en solitario. Sobresalientes: Álvaro de la Calle y Diego Hermosilla.

Domingo 08 de agosto. Corrida de toros. Toros de Juan Pedro Domecq para el sensacional mano a mano entre José María Manzanares y Pablo Aguado. Sobresaliente: Enrique Martínez Capurra. Los festejos comenzarán a las 20:00h.

DOS CLASES PRÁCTICAS

Además se presentaron dos clases prácticas:

Lunes 23 de agosto. Clase Práctica. Novillos de Torrestrella para los alumnos de las Escuelas Taurinas, Sergio Marchante (E.T. Miguelin), Gonzalo Capdevila (E.T. La Gallosina), 'El Cumbreño' (E.T. de San Fernando), 'Jarocho' (E.T. de Salamanca), Carlos Hernández (E.T. La Gallosina), Felipe Villanueva (E.T. La Gallosina).

Martes 23 de agosto. Clase Práctica. Novillos de Torrestrella para los alumnos de las Escuelas Taurinas, Marian Cabas (E.T. Campo de Gibraltar), Mario Sánchez (E.T. de Ubrique), Víctor Barroso (E.T. La Gallosina). Víctor Cerrato (E.T. de la Línea), Alejandro Chicharo (E.T. Colmenar Viejo) y Javier Ragel (E.T. La Gallosina).

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

APOYO DE LA JUNTA Y EL AYUNTAMIENTO

En el acto de presentación, la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, Ana Mestre, agradeció a Carlos Zúñiga "por ser un hombre valeinte, por tu valentía y tu determinación así como las ilusiones que has despertado en el mundo del toro en la provincia de Cádiz, porque El Puerto es El Puerto y eso nadie lo va a discutir". Y respecto a las limitaciones propias de las necesarias medidas de seguridad sanitaria vio la botella medio llena: "No por ello vamos a dejar de ver arte en el ruedo, los animo a todos a seguir defendiendo a la Tauromaquia sin complejos".

El alcalde Germán Beardo, por su parte, sumó al lógico agradecimiento a la nueva empresa su gratitud también para su concejal de la Plaza de Toros "que ha pasado, sin duda, los años más difíciles". "Está en nuestro deber poner en la mesa lo necesario para que El Puerto vuelva a ser El Puerto" añadió. Por eso también tuvo palabras cariñosas y alentadoras para "toda la afición por la paciencia, por siempre haber confiado y porque a partir de ahora podamos disfrutar de una buena temporada, que será el punto de salida, si la pandemia nos permite, de los mejores años de la Tauromaquia en El Puerto".

El lunes 26 de julio se abren las taquillas con información y venta en el teléfono 603654860 y la página web www.circuitostaurinos.es

También te puede interesar:

Cádiz, Jerez y los Puertos vibran ya ante su II Bienal de Flamenco

El Plan Dipu-Invierte sale adelante con un presupuesto de 21 millones de euros

Un vinagre macerado con piña que conserva propiedades, último logro de la UCA