El alcalde de Conil pide evitar el cierre perimetral que "sería caótico"

El alcalde de Conil de la Frontera (Cádiz), Juan Manuel Bermúdez, ha pedido a la Junta de Andalucía tomar "otras medidas antes que un cierre perimetral" porque el contexto acual "nada tiene que ver con el de hace seis meses", y ha añadido que "cerrar sería caótico para Conil" porque "ahora mismo hay miles de personas trabajando" después "de toda la pandemia" en la que "muchísimas personas no han podido trabajar.

Bermúdez ha justificado su postura en que "hace seis meses el 50% de la población no estaba vacunada" y ahora "la presión en los hospitales de la provincia va disminuyendo y no hay ningún caso importante de Covid-19" sino que "todos son con síntomas leves o asintomáticos".

No obstante, ha reconocido que "si hubiese algún problema de salud", él mismo "sería el primero en pedir ese cierre perimetral", pero "no hay ningún problema grave de salud ni en Conil ni en la provincia", y ha citado al consejero de Salud de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, que "dice que ya no se tiene que hablar de la tasa de incidencia acumulada, sino que hay que hablar de otro tipo de cuestiones más relacionadas con la presión asistencial".

El regidor conileño ha recordado que "la tasa de incidencia se toma en base a los 23.000 habitantes que Conil tiene en el censo, pero ha habido picos de visitantes, sobre todo los fines de semana, en torno a 70.000 personas, y nada tiene que ver esa tasa de incidencia con la cantidad de personas que ahora mismo está disfrutando de Conil".

Por último, Bermúdez ha explicado que "Conil tiene una plantilla de Policía Local que ya de por sí está mermada por diferentes circunstancias: la edad de jubilación a 60 años o la tasa de renovación o de incorporación para poder sacar plazas de Policía Local, que se congeló en el año 2012, y todavía no se ha aumentado...".

En este sentido, ha detallado que "los recursos son pocos" porque "si Conil tiene una plantilla acorde a una población de 23.000 habitantes, se hace prácticamente imposible tener una plantilla para 60.000 personas", por eso "Conil siempre pide la ayuda a la Policía Autonómica y a la Guardia Civil".

Asimismo, ha subrayado que "cuando se ven imágenes que llaman la atención por lo incívico y por el poco respeto de determinados jóvenes, que son una minoría, no es una cuestión de presencia policial, que es importante, sino que es una cuestión de educación y respeto".

