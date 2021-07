Chipiona mantiene marcadores en la playa y jóvenes Infocovid

Las imágenes aéreas de la playa de Regla, en Chipiona, que se hicieron virales como ejemplo de cómo era posible el orden, la distancia social y la seguridad sanitaria que a tantos resultaban difíciles de concebir y conseguir en el verano de 2020 no son sólo historia un año después. Que el 40% de la población esté vacunada y estando liberados de mascarilla en los exteriores, siempre que no haya grupos, no ha evitado que estemos entrando en la quinta ola de la pandemia. Por ello el gobierno local que preside el alcalde Luis Mario Aparcero ha rescatado aquellas medidas también para el estío de este año.

"Llevamos bastantes meses preparándonos para el verano desde la Delegación de Playas, Delegación de Seguridad, Policía Local, todos los servicios municipales y, para las playas, hemos repetido el modelo del año pasado", explica Aparcero. Ello se traduce básicamente en el mantenimiento de los marcadores que, sobre la arena, señalan los sitios, bien separados por supuesto, en los que plantar la sombrilla así como ell mantenimiento de la figura de lo que denomina "jóvenes Infocovd" y que sustituye al personal auxiliar que, para ello, contrató el año pasado la Junta de Andalucía.





2.213.363 EUROS PARA LA INTEGRACIÓN

La consejera de Fomento Marifrán Carazo, ha estado esta semana en Chipiona donde, junto al alcalde, ha puesto la primera piedra de las obras de mejora de los accesos al puerto que favorecerán la integración puerto-ciudad. El contrato ha sido adjudicado por 2.213.363 euros a la empresa Guamar, con un plazo de ejecución de diez meses. "Esta inversión, además de mejorar los accesos, facilitará el desarrollo de iniciativas empresariales que generarán empleo", ha destacado la consejera. Y para Aparcero, que ya puso la primera piedra para la construcción del puerto en 1990, es también motivo de gran satisfacción.

La intervención, financiada al 80 por ciento por los fondos europeos Feder, mejorará la relación urbana del puerto con su ciudad y hacer más accesible las instalaciones portuarias para vecinos y visitantes. Además, pondrá en valor espacios, actualmente vacíos y en desuso, para el desarrollo de iniciativas empresariales que permitirán la generación de actividad, empleo y riqueza en la zona. El proyecto mejorará la conectividad del tejido urbano existente con el puerto a través de la adecuación de la calle Mar del Caribe y las explanadas portuarias anexas, además de la mejora de los accesos al puerto y recorridos peatonales en el interior.

El puerto de #Chipiona ha recibido hoy dos buenas noticias: el izado de la bandera azul y el inicio de las obras de integración puerto-ciudad. Estas instalaciones portuarias recibirán inversiones por más de 4 millones de €.



Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía (@FomentoAND) July 5, 2021

DRAGADO PUERTO

Además del inicio de las obras de integración puerto-ciudad, Marifrán Carazo también ha avanzado que está previsto que este mes de julio salga a licitación el dragado de restitución de calados en la bocana y su entorno con un presupuesto de más de un millón de euros, que garantizará la operatividad tanto de la importante flota artesanal que el puerto posee como de la actividad náutico-deportiva. Asimismo, se mejorarán las instalaciones flotantes para la flota pesquera con otra actuación que cuenta con un presupuesto de 1.154.746 euros.

Durante 2020 también se llevaron a cabo proyectos como el acondicionamiento del área pesquera, con un presupuesto de 47.940 euros para dotar al sector pesquero de una parcela frente a la lonja que puede mejorar sustancialmente la operatividad del edificio de comercialización de productos procedentes de la pesca a la vez que servir de zona de acopio de almacenamiento de redes. Además el pasado año se realizaron las obras de asfaltado de área de autocaravanas del puerto por 47.142 euros. El área de caravanas del puerto de Chipiona es uno de los cuatro espacios de este tipo que gestiona la Agencia de Puertos de Andalucía y que durante 2020 generó más de 100.000 euros de ingresos.

En el caso de Chipiona, se experimentó un crecimiento de un 17 por ciento en 2020 respecto a los datos del ejercicio anterior, a pesar de la situación de confinamiento en la que hemos vivido durante gran parte del año pasado por la pandemia. Además, una vez finalizado el acto de primera piedra, Carazo se ha trasladado a pie hasta las oficinas del puerto deportivo de Chipiona donde se ha izado la bandera azul otorgada a estas instalaciones en 2021.

