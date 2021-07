Conil supera los 1.000 casos de incidencia: "Estamos muy preocupados"

La provincia de Cádiz ha registrado 312 nuevos positivos este martes, ha incrementado la tasa de incidencia a 187,9 puntos, lo que supone 18 de ascenso en 24 horas, y el municipio de Conil de la Frontera ha superado la barrera de los 1.000 casos por 100.000 habitantes, con 1.045, lo que podría suponer que fuera propuesto para su cierre perimetral. De hecho, el comité de expertos se reunirá esta tarde para analizar la evolución de los contagios en Andalucía.

Esa preocupación ocupa al alcalde conileño, Juan Manuel Bermúdez, que, con todo, asegura que esa muy alta incidencia no se está traduciendo en una pareja presión sobre los recursos sanitarios. No se han producido ingresos hospitalarios de hecho. "O son asintomáticos o con síntimas muy leves", explica el regidor.

Lo cierto es que fotos y vídeos de una reunión juvenil en una calle han se han viralizado de modo inquietante pero, como señala Bermúdez, "esa no es la imagen de Conil, que eso quede claro". "Aquí están disfrutando miles de familias venidas de todas partes que disfrutan de la gastronomía, los eventos culturales, de nuestras playas... pero lo que ha trascendido son las imágenes de estos impresentables que no tienen respeto al pueblo de Conil, que han perdido las normas de civismo", añade.

?? @eliasbendodo: Nos preocupa la incidencia entre los jóvenes de 15 a 29 años: 503 por cada 100.000 habs. Son el eslabón más débil. Hagamos el gran esfuerzo de los últimos metros.

??Pedimos a los ayuntamientos que redoblen medidas de control contra los botellones. #COVID?19 ? pic.twitter.com/RtIqt1fon4 — Junta de Andalucía (@AndaluciaJunta) July 6, 2021





"QUE NO SE LES ALQUILEN VIVIENDAS EN EL PUEBLO"

"Se disolvió inmediatamente por parte de la Policía", dice argumentando que se están poniendo medidas para que Conil se aparte cuanto antes de estas cifras que registra en estos momentos. Mientras tanto, sobre este tipo de turistas, pide "que no se les acoja, que no se les alquilen viviendas en el pueblo que no son bien recibidos en Conil".

Según los datos de la Consejería de Salud y Familias, en la provincia ha habido hasta el momento desde el principio de la pandemia 86.785 casos, lo que supone que desde el viernes a este martes se hayan notificado más de 1.000 nuevos positivos en la provincia. Por contra, no se ha registrado ningún fallecimiento, estando la cifra en 1.504 fallecidos por causas del Covid desde marzo del pasado año.

INCIDENCIA DE 145,5 EN CÁDIZ Y 214,4 EN JEREZ

Por su parte, la capital gaditana ha incrementado su tasa a más de 100 casos por 100.000 habitantes después de muchas semanas, situándose en 145,5 -casi 20 puntos más en 24 horas-, mientras que de las otras dos grandes ciudades de la provincia Jerez se sitúa en 214,4 -30 puntos más en 24 horas- y Algeciras en 162,5 -once puntos más que el día anterior-.

Actualmente, según lo decidido por el Comité Territorial de Alerta de Salud Pública, la provincia se encuentran en nivel de alerta 1 el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz-La Janda, el Área de Campo de Gibraltar Este, el Área Campo de Gibraltar Oeste y el Distrito Jerez-Costa Noroeste. Por su parte, el Distrito Sanitario Sierra de Cádiz continúa en nivel 2.

