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'CARRERA OFICIAL' | 18 MARZO 2026

Con Juan Mera, pregonero de la Semana Santa de Jerez 2026; Fernando Calderón, artesano bordador y decorador, y el músico Pedro Gálvez, director de la JOFCA

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Gabriel Álvarez

'Carrera Oficial' 18-03-26

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

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