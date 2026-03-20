La diabetes en el aula: Ávila acoge una jornada clave para la gestión de la enfermedad en el entorno escolar

La Asociación de Diabéticos Abulenses ha organizado para este viernes una jornada formativa en El Episcopio. La sesión, que comienza a las 16:30 horas, está diseñada para abordar la gestión de la diabetes en el entorno escolar y está abierta a todos los abulenses interesados.

Herramientas para la tranquilidad familiar

El secretario de la asociación, Diego García Jiménez, explica que la iniciativa surge para "poner en valor la labor del docente y los enfermeros escolares en la educación, gestión y control de la diabetes". García destaca el "shock tan grande" que supone el diagnóstico para los padres, un impacto que "se convierte en doble" al tener que dejar al niño en el colegio. Por ello, la charla busca "dotar a los docentes de unas pequeñas herramientas y tips fundamentales para garantizar la seguridad, salud y bienestar de los estudiantes".

Una buena formación en estas cuestiones es una tranquilidad muy grande para los padres" Diego García Jiménez Asociación de Diabéticos Abulenses

Contar con personal formado en los centros educativos supone, en palabras de García, "un descargo y una tranquilidad muy grande para los padres". Este apoyo, añade, es fundamental para que puedan conciliar su vida laboral con la certeza de que su hijo recibe una educación segura.

Jornada de puertas abiertas

La jornada es totalmente gratuita y, aunque se había habilitado una inscripción previa por motivos de organización, la entrada es libre hasta completar aforo. La invitación se extiende a "profesores, docentes, todo el entorno educativo, enfermeros, estudiantes de enfermería, padres con o sin hijos con diabetes, y público en general", según detalla el secretario de la asociación.

El objetivo final, concluye Diego García, es "dar visibilidad a todo lo que es la enfermedad y al cuidado de los hijos" en el ámbito escolar, creando una red de apoyo más fuerte en la comunidad.