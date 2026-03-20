Una cabalgata de reyes en plena primavera desata la reflexión en Jaén

El profesor y columnista Ernesto Medina ha dedicado su última columna de opinión, 'Las Divinas Palabras', a un reciente acontecimiento en Jaén. "No es Navidad. Pasado el solsticio de invierno, nos acercamos a la maldita primavera, pero marzo nos ha regalado una cabalgata de reyes fuera de temporada", ha señalado Medina para introducir su análisis sobre "el desfile".

Un alma republicana ante la cabalgata

El columnista ha confesado que, aunque quizás no todos compartan su punto de vista, ante este tipo de actos "a uno le sale su alma republicana". Una opinión que, según ha señalado en la emisora donde colabora, realiza desde el respeto y la libertad de expresión que afortunadamente impera en el país y en la propia emisora.