Premios Día Mundial del Turismo: Cobos Catering, la empresa nacida en Jerez hace 33 años con más 600 eventos, muchos tematizados, para 2025

"Sabemos que hacer un evento no es nada fácil y los pequeños detalles marcan la diferencia, por eso mismo ya tenemos algo en común". Lo que puede leerse en la web coboscatering.com explica muchas cosas. Manuel Cobos Rodríguez, un jerezano con mucha iniciativa, comenzó en su ciudad, donde ya encontró en la decoración de los lugares en los que ofrecer sus servicios hosteleros una de las claves de su éxito. Otra cosa es llevarlo al extremo al que su empeño por la excelencia le hace, a él y a su amplio equipo, merecedor de uno de los premios del Día Mundial del Turismo.

Gabriel Álvarez Manuel Cobos, de Cobos Catering

Es una de las tres empresas, junto a Bodegas Caballero y el también jerezano Tabanco El Pasaje que reciben este viernes, en el acto organizado en la plaza de toros de El Puerto de Santa María, estos reconocimientos. Y en el caso de Cobos Catering, la excelencia turística es algo más que calidad, también cantidad: cuando finalice 2025 habrán atendido alrededor de 600 eventos, muchos de ellos tematizados, para lo que cuentan con un catálogo de más de 80 posibilidades diferentes. La singularidad de sus servicios lo sitúa en la élite de los caterings de toda España.

Aunque atienden también muchos servicios familiares y celebraciones como las bodas, están especialidades en eventos de incentivos y, por tanto, se encuentran entre las preferencias de muchas empresas a la hora de organizar sus encuentros de calidad. Escucha aquí la entrevista a Manuel Cobos Rodríguez.