Ángel Torres tiene otras ofertas por el Getafe y quiere quedarse hasta 2028

Fenway Sports Group Holdings, conglomerado estadounidense de inversión y gestión deportiva y propietario del Liverpool (entre otros clubes deportivos), tiene interés en la compra del Getafe para expandir su cartera de activos con una entidad de la Liga española. Una delegación de FMS voló a España para iniciar el proceso de revisión de las cuentas del Getafe y sus infraestructuras con un resultado satisfactorio.

Sin embargo, según ha podido saber COPE aún no hay nada cerrado y hay otras ofertas. La idea de Ángel Torres es la de vender el club y quedarse hasta 2028, cuando se finalicen las obras del estadio. Está por ver si los grupos inversores aceptan esas condiciones.

Cordon Press Aficionados del Getafe en un partido de LaLiga en el Coliseum.

En concreto, Torres, de 73 años, quiere terminar la remodelación del estadio del Getafe, actualmente en marcha y con un final previsto para finales de 2027. Preside el Getafe desde 2002 y posee el 99,5 % de las acciones del club tras abordar la compra este verano de la gran mayoría de los accionistas minoritarios. Sobre el precio de venta del Getafe, según Daily Mail, "aún no hay indicios", aunque podría superar los 120 millones de euros con un incremento posterior cuando la remodelación del estadio haya llegado a su fin.

Y aunque el propio Torres ha dicho en alguna ocasión que no vendería el Getafe a fondos de inversión "cuyo único interés es ganar dinero sin importarles el club", los primeros contactos reales en el mes de agosto entre Fenway Sports Group y el Getafe, según pudo saber EFE no han disgustado al máximo mandatario azulón.

EFE El Fenway Sports Group es propietario del Liverpool.

La experiencia en la gestión deportiva de los propietarios del Liverpool no sólo está centrada en el club inglés. También gestionan otras entidades de primer nivel como el Boston Red Sox de béisbol, el Pittsburgh Penguins de hockey sobre hielo o el RFK Racing de la NASCAR de automovilismo.

En las dos últimas temporadas, el Getafe, aunque se mantiene en la actualidad en la zona tranquila de la clasificación, ha sufrido con el límite salarial de LaLiga. Este curso, durante la tres primeras jornadas no pudo inscribir a seis jugadores. Tuvo que vender a Christantus Uche por 20 millones de euros al Crystal Palace para poder contar con sus fichajes. Aún así, mantiene una plantilla sin la totalidad de las fichas cubiertas.