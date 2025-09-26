COPE
Premios Día Mundial del Turismo: Bodegas Caballero, tradición bicentenaria "muy portuense" con presencia en todo el Marco de Jerez y en 50 países

Luis Caballero reconoce al grupo empresarial familiar crecimiento en el panorama internacional gracias a "calidad, visión a largo plazo y valor de marca" y a sus espirituosos y vinos suman productos de gran éxito como el vermú

Gabriel Álvarez

Entrevista con Luis Caballero, sobre el premio del Día Mundial del Turismo para Bodegas Caballero

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el

1 min lectura

