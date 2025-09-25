COPE
Podcasts
Jerez - Sanlúcar
Jerez - Sanlúcar

Premios Día Mundial del Turismo: 'El Pasaje', cuando el tabanco jerezano pasa de ser castiza restauración centenaria a todo un atractivo turístico

Está reconocido por el Instituto de Patrimonio Histórico de la Junta como 'espacio de sociabilidad' y su propietario, Antonio Ramírez, con su equipo, son "custodios y guardianes, procuraremos no estropear lo que hemos heredado"

Tabanco El Pasaje
00:00
Descargar
Gabriel Álvarez

Entrevista a Antonio Ramírez, del Tabanco El Pasaje, premio en el Día Mundial del Turismo

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el - Actualizado

1 min lectura

'El Pasaje' es un clásico, pero además un modelo que se pierde. Es restauración castiza históricamente destinada a satisfacer a parroquianos. Pero hasta estos cambian de hábitos. Aunque había una salida para estos establecimientos tan genuinamente jerezanos en los que el mostrador sobre el que se apuntan las cuentas a tiza es centenario y las botas tras los camareros desde las que servir su producto principal, vinos a granel de calidad, todo un atractivo para los turistas.

Tabanco El Pasaje Antonio Ramírez

COPE

Tabanco El Pasaje Antonio Ramírez

Antonio Ramírez, propietario del Tabanco El Pasaje, en calle Santa María, no ha hecho más que velar por lo que ya tenía, cuidar hasta esa fachada en la que los azulejos de inspiración modernista y, eso sí, divulgar su imagen, su propósito de maridar el vino con los guisos propios y, además, con las actuaciones flamencas por cuyos horarios de pases se interesan los visitantes a la ciudad. Ahora, ese esfuerzo tiene premio de la mano del Patronato de Turismo de Cádiz, dependiente de la Diputación. Y lo recibirá este viernes junto a Bodegas Caballero y Cobos Catering.

Contenidos relacionados

Escucha en directo

En Directo COPE JEREZ

COPE JEREZ

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

17:00 H | 25 SEP 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking