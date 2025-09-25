Premios Día Mundial del Turismo: 'El Pasaje', cuando el tabanco jerezano pasa de ser castiza restauración centenaria a todo un atractivo turístico

'El Pasaje' es un clásico, pero además un modelo que se pierde. Es restauración castiza históricamente destinada a satisfacer a parroquianos. Pero hasta estos cambian de hábitos. Aunque había una salida para estos establecimientos tan genuinamente jerezanos en los que el mostrador sobre el que se apuntan las cuentas a tiza es centenario y las botas tras los camareros desde las que servir su producto principal, vinos a granel de calidad, todo un atractivo para los turistas.

COPE Tabanco El Pasaje Antonio Ramírez

Antonio Ramírez, propietario del Tabanco El Pasaje, en calle Santa María, no ha hecho más que velar por lo que ya tenía, cuidar hasta esa fachada en la que los azulejos de inspiración modernista y, eso sí, divulgar su imagen, su propósito de maridar el vino con los guisos propios y, además, con las actuaciones flamencas por cuyos horarios de pases se interesan los visitantes a la ciudad. Ahora, ese esfuerzo tiene premio de la mano del Patronato de Turismo de Cádiz, dependiente de la Diputación. Y lo recibirá este viernes junto a Bodegas Caballero y Cobos Catering.