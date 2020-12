Esteban, de 68 años, el primer vacunado en la provincia de Cádiz

"Mis sensaciones son muy buenas y yo animo a todo el mundo a que se la ponga". Ésas han sido las primeras palabras de Esteban, un residente de La Granja con 68 años de edad que se ha convertido en la primera persona en ser vacunado contra el Covid-19 en la provincia de Cádiz. Con gran satisfacción aseguraba que "no tiene mayor impacto a la hora de ponértela, no me duele el brazo".

Esta residencia pública ubicada en Jerez de la Frontera y otra en Arcos de la Frontera, El Lago, han sido las primeras en recibir esta vacuna de Pfizer que ha venido ofreciendo imágenes parecidas a lo largo y ancho de la geografía no solo española sino de todo el mundo. "La gente no debe tener reparos en ponérsela", insiste Esteban mientras otros residentes se preparaban para ser los siguientes.

113 NUEVOS AFECTADOS Y DOS FALLECIDOS MÁS

Las primeras aplicaciones de la vacuna llegan con una inevitable sensación de cierto optimismo recobrado, de esperanzas en que, efectivamente, se trata del principio del fin, como señalan los expertos a lo largo de este fin de semana de distribución de ésta de Pfizer que abre el camino a las que están esperando aprobación o ultimando su puesta a punto.

Con todo, la provincia de Cádiz cuenta aún con 168 hospitalizados a causa del virus, de entre ellos 37 se mantienen ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). 113 han sido los últimos gaditanos contagiados llevando las cifras totales a 30.647 personas afectadas. 12 hospItalizados más, uno de ellos en UCI y dos fallecidos completan los datos de las últimas horas.

MÁS DE 600 MAYORES CONTAGIADOS EN RESIDENCIAS

La provincia cuenta con más de 4.000 plazas en más de 60 residencias. De entre todos los ingresados en estos estabecimientos, más de 600 han sido los mayores afectados por Covid-19 desde el inicio de la pandemia en marzo. Por otra parte se han superado los 700 contagiados entre el colectivo de sanitarios en este territorio que ya había superado los 500 fallecidos hace unos días.

Todo ello ha venido generando un estado de ánimo que encuentra ahora, por fin, un alivio con el inicio de la vacunación. Como ya anunció la Junta, las primeras 1840 dosis llegadas a la comunidad se complementarán con repartos semanales por parte de la farmacéutica hasta alcanzar las 868.725 dosis previstas para Andalucía en las próximas 12 semanas.

También te puede interesar:

Araceli, de 96 años y Mónica, auxiliar de enfermería, primeras vacunadas de covid en España

CORONAVIRUS | Andalucía suma 32 muertes y 1.410 nuevos casos

"Cuando un enfermo tiene lo que necesita no desea morirse"