Un motorista ha encontrado este lunes la muerte al estrellarse contra un caballo en una rotonda de Sanlúcar de Barrameda

El trágico suceso ha tenido lugar en el kilómetro 6 de la carretera A-480 por donde transitaba el vehículo de dos ruedas, cuyo conductor ha perdido la vida a los 37 años de edad

Sanlúcar - Plaza del Cabildo

Gabriel Álvarez

Jerez - Publicado el

Un hombre de 37 años de edad ha muerto este lunes 22 de septiembre al chocar una motocicleta y un caballo en una rotonda de la localidad gaditana de Sanlúcar de Barrameda, según informa el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El accidente se ha producido en una rotonda en el kilómetro 6 de la carretera A-480 cuando una motocicleta ha colisionado contra un caballo.

Al lugar se han desplazado efectivos de Guardia Civil, Policía Local y Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Según fuentes del Instituto Armado, un hombre de 37 años de edad ha muerto en el lugar del suceso.

