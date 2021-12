Ésta es la suspensión que evitará contagios en el mayor vacunódromo de Jerez

La Diputación de Cádiz facilitó con generosidad y diligencia que el Palacio de Exposiciones de la Institución Ferial de Cádiz (IFECA) se convirtiera en el mayor lugar de vacunación de Jerez de la Frontera. Sus amplios espacios, capaces de acoger ferias comerciales de gran calado, eran una insuperable fórmula para atender, con la urgencia que el asunto requería, la labor ingente de inmunización de la población en una ciudad con otros lugares para ejercer la administración de dosis pero cuya capaz no se acercaba a la de estas instalaciones ubicadas en el Parque González Hontoria.

Centenares y centenares de vehículos accedieron durante meses y meses para que, sus conductores o los demás ocupantes que lo requirieran, pudieran salir de vacunados sin bajarse del automóvil. Las organizadas filas y la activa predisposición del personal a su cargo permitieron esta masiva inmunización en ese lugar más acostumbrado a los stands y la actividad comercial en ferias dedicadas a lo agropecuario, al deporte, a las bodas, al motor o a lo que se tercie. Todo ello, en mecio de la pandemia, hubo de ser paralizado así que la ocasión permitía esa reconversión temporal.

Todo volvió a la normalidad durante el pasado mes de octubre. Iba alcanzándose en torno al 80% de la población y la involución de las cifras que el virus había generado invitaba a que el palacio de IFECA descansara de la ardua tarea acogida. Comenzaban a ser posibles las ferias comerciales y en noviembre pudieron tener lugar Fegasur, Bodasur y la Feria del Deporte. Pero vuelve el parón. No porque las instalaciones deban volver a la vacunación sino porque se ha considerado recomendable que la siguiente, que además está dedicada a la población infantil, evite la posibilidad de contagios.

Ifeca





Así ha sido suspendida Juvelandia 2021, que iba a tener lugar en Jerez del 26 de diciembre al 4 de enero en Jerez. A pesar de que en esta edición se habían reducido la duración de Juvelandia, al eliminar la semana destinada exclusivamente a los colegios, desde la organización han anunciado que "las peculiaridades propias de la organización de un evento de las dimensiones y características de Juvelandia, unidas a una imprevisible situación sociosanitaria, nos llevan a decidir que lo mejor es aplazar esta edición y hacerla con total seguridad el próximo diciembre".

"Queremos volver a celebrar la gran cita de la Navidad en el recinto de Ifeca pero, para esto, nos toca esperar aún un poco más", dicen desde la Diputación de Cádiz. "Seguiremos trabajando con el objetivo de mantener vivo ese espíritu de diversión para ese tiempo de ocio con el que volveremos en 2022, con más sorpresas y novedades que nunca", aseguran. El pasado año también hubo de ser suspendida esta cita con 26 ediciones ya como referente para niños y jóvenes de toda la provincia de Cádiz. Cada año más de 37.000 personas se dan cita en el pabellón del recinto ferial.

Cartel genérico de Juvelandia





Una vez conocida la noticia, el diputado de Deportes e Ifeca, Jaime Armario, ha explicado que la decisión se ha adoptado por “precaución” y “prevención” teniendo en cuenta de que este evento es uno de los más multitudinarios de los que se celebran en la Institución Ferial. “Ha pasado también en Málaga. Es una de las ferias en la que tenemos más gente, tres o cuatro mil personas, muchos niños y hemos querido ser cautos ya que es a final de año”, ha reconocido. Hay que tener en cuenta que son precisamente los menores de 12 años los que aún no han recibido la vacuna de la Covid-19, por eso la suspensión se realiza, tal como ha recalcado, por “una cuestión de precaución”.

Con las esperanzas puestas en que sean solo dos las ediciones perdidas y que en 2022 finalmente se puede celebrar Juvelandia, se llega a esta medida. “Ha sido a lo justo, pero a los pocos días ha habido un repunte de casos, así que por precaución no se celebrará Juvelandia”, tal como ha insistido. No se ocultan tampoco las razones económicas que, de modo colateral, contribuyen a la decisión tomada. Es una feria que “necesita de mucha gente para que los números salgan. No es el único objetivo, pero debe dar unos números y no es una feria para 300 o 400 personas”, reconoce.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

#Resumen Unas 10.000 personas visitaron las instalaciones de IFECA durante el pasado fin de semana durante la I Feria del Deporte y la Vida Sana. Desde los más jóvenes ?? hasta los que tienen más experiencia ?? disfrutaron de infinidad de deportes y actividades. ¡Todo un éxito! pic.twitter.com/aHgiYh5RlZ — Ifeca(Jerez) (@Ifecajerez) November 24, 2021





Juvelandia 2019 fue el último gran evento que albergó Ifeca antes de que estallara la pandemia suspendiendo gran parte de la actividad de la ciudad. De este modo, en los meses más duros de la acción del coronavirus, estas instalaciones dependientes de la Diputación se convirtieron en un punto neurálgico para el control de la pandemia, el mayor de todos los habilitados en la ciudad.

También te puede interesar:

El Milagro de Empel: el hallazgo de los Tercios al que se vincula la devoción a la Purísima

Intervenidos más de 600 kilos de cocaína oculta en un cargamento de plátanos

Tiene un grave accidente y le cambia la vida: "No soy lo que tú esperas"