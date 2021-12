Fotocatálisis bajo la Virgen: así se innova para la seguridad sanitaria de los costaleros

Bajo un paso caben los costaleros con sus costales o molías. Y el tiempo ha ido permitiendo y aconsejando la presencia de botiquines y extintores. Pero aún caben más medidas preventivas. Y, en estos momentos de pandemia en los que PCR o test de antígenos y certificados Covid van haciendo posible que las cuadrillas igualen y formen bajo las trabajaderas, toda innovación es poca para que la seguridad se vea reforzada.

En la Santa Iglesia Catedral del Salvador de Jerez de la Frontera, permanece Nuestra Señora de la Esperanza, de la popularísima Hermandad de la Yedra, con un equipamiento muy especial. Ya salió con él en la preciosa mañana del pasado 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada Concepción, camino del primer templo diocesano. En él tendrá lugar este año el triduo a la Virgen que conducirá a un nuevo día de la Esperanza.

Convocatoria del triduo a la Esperanza de la Yedra





"Tenemos un hermano que distribuye un aparato que desinfecta tanto el aire como las superficies", explica Manuel Hurtado, el hermano mayor. De este modo, han sido colocados dos bajo la mesa del paso de palio para, cada uno en una esquina, favorecer la mejor situación preventiva posible. "Está aprobado por el Ministerio de Sanidad y, si es bueno para un local o incluso para un coche, también puede venir bien debajo de un paso", añade.

CÓMO FUNCIONA

"Toda prevención que podamos tener en cuenta en estos momentos es buena", insiste Hurtado sobre esta inversión y puesta en marcha que tanto está dando que hablar en Jerez. Como quiera que requiere corriente eléctrica -"eso va a 220 watios" aclara el hermano mayor-, ha sido necesario habilitar un convertidor a 12 voltios para que los aparatos puedan ser alimentados por una bateria de coche que ha sido colocada bajo el ahuecador del manto.





"No tiene ningún mantenimiento, se conecta y punto" explica Hurtado sobre la comodidad de un sistema basado en la fotocatalisis. "No conozco muy bien los detalles técnicos, pero consiste en una aceleración de la fotorreacción en presencia de un catalizador que genera radicales libres" señala el hermano mayor, satisfecho con poder aplicarlo para que el gozo de disfrutar de la Virgen en la calle no se vea enturbiado en plena pandemia.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

También te puede interesar:

La Semana Santa 2022 se celebrará como las anteriores a la pandemia

Fiesta grande en Bornos: la Coronación de la Patrona desborda el gozo de los vecinos

Más de mil fieles preparan por Whasapp la consagración al Corazón de María