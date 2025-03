La crecida del Guadalete motiva el desalojo preventivo de unas 200 vecinos de barriadas rurales de Jerez

La crecida del río Guadalete que ha alcanzado el nivel naranja de aviso y que a esta hora supera la cota de 5.31 metros ha motivado el desalojo preventivo a primera hora de esta mañana de unas 200 personas de las zonas de la Greduela, El Portal, La Corta, La Ina y Las Pachecas de Jerez de la Frontera. El ayuntamiento de Jerez ha puesto a disposición de los vecinos afectados los albergues de Inturjoven, Cáritas y el Pabellón de Vegaveguita para su atención. Así lo ha informado el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz.

El operativo de desalojo se ha coordinado desde el Puesto de Mando Avanzado desplegado esta madrugada en la zona de la Cartuja jerezana, hasta donde se ha desplazado el consejero de la Presidencia como director del Plan ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía (PERI), que se encuentra activado en fase de emergencia situación operativa 1, según ha informado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

suspensión en tres colegios rurales

Se ha suspendido la actividad presencial en los Centros de Educación Infantil y Primaria de Jerez de la Frontera: CEIP La Ina, en La Ina, y CEIP Virgen del Mar, en El Portal, por desbordamientos y problemas en los accesos.

Desde la Agencia de Emergencias de Andalucía se mantiene un seguimiento de la evolución de cauces de los ríos y embalses para adoptar de forma rápida y temprana cualquier medida de protección a la población que fuera necesaria, tal y como ha sucedido esta madrugada en Jerez.

Durante la última hora de la tarde noche de ayer y la madrugada se han registrado más de 80 avisos por anegaciones, desprendimientos e incidencias en la red de carreteras, así como caídas de árboles, ramas y elementos del mobiliario urbano desplazados por la fuerza del viento. En lo que llevamos de jornada, el 112 ha atendido 14 incidencias que elevan a 1.404 las emergencias atendidas desde el inicio del tren de borrascas que afecta a la comunidad autónoma desde comienzos de marzo.

Por provincias, Cádiz con 362 y Málaga con 339 son las que han registrado un mayor volumen de incidentes. Les siguen Sevilla (207), Huelva (169), Granada (119), Córdoba (116), Jaén (49) y Almería (37). El día con más avisos, hasta el momento, sigue siendo la jornada del sábado 8 de marzo, cuando se llegaron a atender hasta 491 incidencias en Andalucía.

CARRETERAS AFECTADAS

Más de una veintena de carreteras se encuentran afectadas en la provincia gaditana por inundación. Se trata de la CA-3101 en ambos sentidos en el kilómetro 1, en Macharnudo Alto, la CA-3102, también en ambos sentidos, Jerez de la Frontera – Torrecera, la CA-3105, del 0.0 al 1.53, Guadalcacín – Torrecera, la CA-3110, entre los hitos 8.3 y 13.5, San Isidro del Guadalete – Torrecera, la CA-3113, en Los Repastaderos, además de la CA-4102, entre los kilómetros 2.0 3.2 , TorreMelgarejo – Nueva Jarilla, la CA-4103, Torremelgarejo – Torrecera, así como la CA-4104, La Barca de la Florida – El Yugo. También tienen el tráfico interrumpido la A-2001, del kilómetro 6.0 al 17.0, Campiña-Serrano, la CA-5101 en La Garrapata, además de la CA-6104, Concejo – Algar, la CA-6105, entre el 0.0 y el 14.47, Los Barrancos - Ermita de las Montañas, y la CA-8201, del 0.0 al 28.98, Jimena de la Frontera – Torrecera, según fuentes de la Dirección General de Tráfico.

Igualmente, se han producido cortes en el paso inferior de la autovía A-381 Jerez - Los Barrios en el punto kilométrico 2+100 (comunica las vías de servicio de la autovía); así como en las carreteras autonómicas: A-491 pk 4+400, en la A-480 en el pk 17+000, en la A-471 en el pk 57+000, en la A-2002 en el pk 6+950, en la A-372 en el pk 12+200 y en la A-393 en el pk 10+700.

AVISOS METEOROLÓGICOS Y AVISOS 112

Hoy jueves, 13 de marzo, todas las provincias andaluzas tienen activo aviso amarillo por lluvias, viento, tormentas o fenómenos costeros a lo largo de la jornada.

Ante estos episodios de fenómenos adversos, el 112 recomienda extremar la precaución y adoptar algunas pautas de autoprotección para evitar riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones es preferible evitar los desplazamientos y, si es imprescindible viajar, hay que informarse, antes de salir, del estado de las carreteras por las que se va a transitar y una vez en camino seguir las indicaciones de paneles informativos y de los agentes de la autoridad, así como mantenerse informado a través de la radio de las recomendaciones de las autoridades y servicios competentes.

Con lluvia se debe extremar la precaución al volante, disminuir la velocidad y aumentar la distan-cia de seguridad. Nunca se debe cruzar por una zona inundada o con balsas de agua. Si se ha cruzado por cualquier motivo por zona anegada después hay que probar con ligeras pulsaciones los frenos para comprobar que funcionan. Si además nos vemos sorprendidos por una fuerte crecida de agua dentro del vehículo hay que prepararse para abandonarlo inmediatamente cuando el agua sobrepase el eje de la rueda.

Tampoco se debe estacionar ni transitar cerca de los cauces de los ríos, aunque estén secos para evitar ser sorprendidos por una súbita crecida de agua. También se deben evitar los sótanos y las plantas bajas.

En el campo y con tormenta los árboles y piedras aisladas o solitarias atraen los rayos por lo que se deberán evitar, al igual que los objetos metálicos. En las zonas costeras y con temporal debe evitarse transitar por los paseos, zonas de rompeolas y miradores. El oleaje puede arrastrarnos de forma súbita hacia el interior del mar.

En caso de fuerte viento, se recomienda cerrar y asegurar puertas y ventanas y retirar del exte-rior de las casas todos aquellos muebles y objetos (tales como toldos, tiestos, tendederos y macetas) que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Si nos encontramos en la calle o en el campo, no debemos protegernos de las rachas en zonas próximas a muros o tapias; es aconsejable alejarse de cornisas o árboles que puedan llegar a desprenderse. Además, se deben de extremar las medidas de precaución si se está junto de edificios en construcción o en mal estado. Siempre que sea posible, en días con fuertes vientos, mejor no subir a andamios o plataformas similares que puedan verse desplazadas. Si el viento nos sorprende durante un viaje en coche, no nos quedaremos dentro de los vehículos, sino que buscaremos un lugar seguro donde poder refugiarnos.

Es importante mantener la calma y seguir las informaciones de fuentes oficiales en redes sociales y medios de comunicación para evitar rumores y falsas informaciones, y en caso de emergencia, llamar al 112, disponible las 24 horas, todos los días del año.