El 'hacker' Chema Alonso aclara su nueva relación con la RFEF y confiesa que es del "Real Atlético de Madrid"

La Real Federación Española de Fútbol ha anunciado la composición del nuevo equipo de trabajo del Comité Técnico de Árbitros (CTA) con la incorporación de Chema Alonso, experto en ciberseguridad de 50 años, uno de los especialistas de habla hispana más reconocidos a nivel mundial, que se incorpora al segmento arbitral como asesor de innovación tecnológica e IA.

Una vez conocida esta noticia, surgió mucho revuelo por sus publicaciones relacionadas con el Real Madrid, y por ello, este martes, en su blog ha aclarado su relación con la RFEF y el CTA y además su afición por el fútbol.

relación con la rfef

"Ahí mi función es asesorar a Francisco Soto, nuevo Presidente del Comité de Árbitros sobre Inteligencia Artificial e Innovación Tecnológica", indicó un Chema que aseguraba que Soto contó con él porque "quería tenerme cerca en las reuniones de su comité para que le pueda resolver dudas de tecnología en general, y de Inteligencia Artificial en Particular"

El informático confirmaba que "por supuesto no paso a ser trabajador de la RFEF, ni del CTA, solo soy un asesor externo para darle soporte en las reuniones de su comité sobre estos temas",

En su explicación, Chema incidía que "él no va a decidir sobre la tecnología del VAR o sobre la tecnología IA que va a pitar los partidos de fútbol del futuro".

Europa Press Nuevo organigrama del CTA de la RFEF

"Mi asignación es ayudar a preparar las reuniones de tecnología, asistir a las reuniones del comité y poco más. La responsabilidad del VAR, de la asignación de los árbitros, la evaluación de los árbitros y demás sigue siendo de personas y profesionales dentro del CTA y de la RFEF", por tanto, él lo deja claro: "No voy a tocar el VAR ni de lejos, y que mi trabajo es meramente asesorar en las reuniones sobre IA y Tecnología, que es el trabajo que está haciendo otros equipos. Si se equivoca el VAR o los árbitros... vais a tener que buscar el culpable en otro lado, que yo estaré viendo la tele".

SOBRE EL FÚTBOL

Es su escrito, Chema Alonso aclara también el asunto relacionado con el Real Madrid

"Siempre he sido del "Raúl" Madrid. Pero ni tan siquiera soy un "forofo". Disfruto de ver el fútbol en partidos importantes, pero más del salseo de picarse con los colegas y discutir", indicó.

"Al final no veo más de diez o doce partidos al año (ya no tengo ni el paquete fútbol en mi tele que yo los veo socialmente con amigos)", reconoció, aunque no ocultó que "me hace feliz cuando gana el Real Madrid", aunque "luego la vida me premió con una hija del Real Madrid y con una ultra-anti-madridista del Atlético de Madrid, que para enseñarla a escribir tenía que ponerle siempre "Aupa Atleti" que de muy pequeña decía "Gopa Atleti" siempre", y por ello "soy también del Atlético de Madrid"

En resumen, y como dice él, "soy del Real Atlético de Madrid que digo muchas veces. Sí, sé que para muchos es anatema, pero yo no soy tan forofo, y ver feliz a mi hija pequeña no tiene precio, y si es un Atlético de Madrid - Getafe, mejor"