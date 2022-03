Buen abastecimiento en la Plaza y desigual en los supermercados

Salimos del fin de semana de las movilizaciones, tanto de los agricultores en Madrid como de los transportistas, con concentración convocada en Jerez por la Plataforma Nacional en Defensa de este sector. Especialmente en los paros de este segundo segmento productivo encontramos una de las razones más determinantes de una situación de abastecimiento que está en solfa.

Una visita en la mañana de este lunes a la Plaza de Abastos del centro de Jerez de la Frontera pone al descubierto abundancia de frutas y verduras frescas que poco hace pensar en la situación que, a nivel nacional, se está viviendo. En otras materias primas tampoco muestra el mercado carencias inmportantes salvo, lógicamente, los puestos de pescadería que hoy están no solo vacíos sino también cerrados como suele ocurrir los lunes.





Pablo González Blanco, el vicepresidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza, transmite tranquilidad al respecto. "A día de hoy no podemos mencionar la palabra desabastecimiento", señala apuntando que este lunes han recibido productos sin grandes problemas. "Hay fruta, hay carne, hay recova, hay de todo" explica no disponiendo de certeza, por ejemplo, de si, tras el vacío de cada lunes, mañana entrará o no pescado "pero por lo demás hay de todo en el mercado".

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Desigual es, sin embargo, la presencia de productos en las grandes superficies y supermercados. Según las marcas, encontramos grandes vacíos en las estanterías y también normalidad casi absoluta y presencia de las materias primas habituales en otras. Las reivindicaciones siguen mientras tanto en estos sectores mencionados, tanto el de los transportes como el del campo.

Entre las formaciones que han señalado su apoyo a ambos se encuentra el Partido Popular. El portavoz en Jerez Antonio Saldaña, el alcalde de Estella del Marqués Ricardo Sánchez y otros miembros de esta formación política han acompañado este fin de semana a la Plataforma Nacional en Defensa del Transporte. “Plantean una reivindicación lógica” entienden lamentando que el Gobierno “esté intendo criminalizarlos”.

También te puede interesar:

La pobreza y la exclusión: éstos son los tres días de análisis que proponen en Cáritas

Las lluvias elevan el agua en los embalses de la provincia de Cádiz, aunque siguen a menos del 30%

El PP de la provincia de Cádiz, acudió a Madrid en apoyo del campo y su gente