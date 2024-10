'COPE con la Magna' (29º): el Cielo nos ayuda y el cielo, hoy despejado, solo ofrece motivos para la esperanza

No lloverá, no lloverá, no lloverá. Lo que se repiten los cofrades y amantes en general de la Procesión Magna Mariana de este próximo sábado día 19 de octubre nos llega como un mantra que no ocurrirá por mucho que lo recitemos. Más bien ayudarán las oraciones. Lo cierto es que, en efecto, el Cielo nos ayuda y el cielo, hoy despejado, solo ofrece motivos para la esperanza.

En la medida que todos nos relajemos respecto a la meteorología (se mantiene que apenas haya nubes y la probabilidad de lluvias no pasen del 20%), podemos entregarnos en cuerpo en alma a los detalles pendientes. Dos traslados nos quedan, por ejemplo, para este viernes: Concepción Coronada, de Las Viñas a San Miguel, y Silencio, de Picadueñas a La Merced.

La generalidad de las cofradías, como quiera que todo quedó muy avanzado en la intención de salir el 12 de octubre pasado, estarán pendientes de flores nuevas y demás pequeñeces de mayordomía. Las calles, amuebladas de todo lo necesario para que el acontecimiento brille.

Más cosas. Los horarios ajustados. Desde las cinco de la tarde, imágenes de María accediendo a plaza de la Asunción y, cada cinco minutos, una nueva, hasta las ocho menos cinco para el público en ese lugar inicial del camino común: Consistorio, Arenal, Lancería, Larga, Cristina, Mamelón, Eguiluz.

Y cada una de las cofradías con sus detalles. Desde el Prendimiento es su hermano mayor Francisco Cebrián quien anuncia que esperarán, al llegar a Santiago de recogida, que pase la Piedad que sale por Juan de Torres y al Desconsuelo que llega tras el Desamparo por Ancha.

Y, mientras, siempre habrá quien nos recuerde el sentido primigenio de lo que se avecina. "La Procesión Magna es un medio", nos dice Juan Antonio Vital, asistente eclesiástico de la Unión de Hermandades. Instrumento de un objetivo mayor. No te pierdas la entrevista completa en 'Carrera Oficial', cuya primera entrega de la temporada ya tienes a tu disposición en cope.es.