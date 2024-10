'COPE con la Magna' (24º): Un aplazamiento con claves en el obispo y el compromiso de hermanos mayores

Monseñor José Rico Pavés, obispo de Asidonia-Jerez, es, en medio de los 37 hermanos mayores, con imágenes presentes en las previsiones de la Procesión Magna, una argamasa eficaz para aunar entre tanto desbarajuste doméstico como en cada una de las cofradías origina el cambio de planes. Nadie tiene la culpa, la lluvia lo ha provocado, pero a cada cual le duele su problema con la banda con que ya no cuenta o con el gasto sobrevenido no contemplado. Y la foto de grupo tras la reunión de la noche del miércoles es elocuente.

"Y así fue, se vino al pleno, le explicó a los hermanos mayores los pros y los contras del día 19 y tal y como fue transcurriendo la reunión, el compromiso de los hermanos mayores allí presentes fue dando con las soluciones, un compromiso de los cofrades de no molestar a nadie eran más que garantía, se votó por unanimidad y la verdad es que el 19 es una realidad gracias al compromiso y el respaldo de nuestro señor obispo", reconoce 'Nene', como se conoce popularmente al presidente García Cordero.

El obispo de Jerez junto al presidente de la Unión de Hermandades

y los hermanos mayores tras la reunión

El acuerdo contempla facilitar las visitas a los templos de cuantos visitantes hayan decidido no anular las reservas realizadas en los hoteles de Jerez y la zona. Y, del mismo modo, se ofrecen las garantías de celebración sin interferencias de las celebraciones religiosas previstas. Contentos unos y otros, solo faltará que no haya problemas meteorológicos esta vez. El comunicado muestra también el agradecimiento a las autoridades municipales y sociedad civil en general, con especial mención del comercio y la hostelería de la ciudad.

Sin Amor y Sacrificio

Pero, ¿nos perderemos algo del plan inicial a causa de este aplazamiento? No demasiado, si bien quedarán en 36 de momento por retirada de la imagen de Nuestra Señora de Amor y Sacrificio "por cuestiones internas de la Hermandad", asegura el presidente. "No tenemos conocimiento de ninguna otra", completa, no descartando que pudiera haber una segunda imagen. Todo ello, por minucia que parezca en el conjunto de tan complicada organización, obligaría a reajustar los horarios establecidos.