'COPE con la Magna' (28º): "Muchas veces nosotros no sabemos como suceden estas cosas, pero suceden"

La disponibilidad de todos, cada uno a su nivel, lo hará posible. Que ni las predicciones para el próximo sábado 19 de octubre hacen pensar que el tiempo no pongas también de su parte. Juan Antonio Vital Santos, el asistente eclesiástico de la Unión de Hermandades, incide en ello y en tantas otras cosas que no debes perderte el primer 'Carrera Oficial' de esta temporada. La entrevista con el sacerdote, el recordatorio de voces como las del obispo y el presidente de la Unión de Hermandades, la alcaldesa desde el bando municipal y algún hermano mayor dan contenido a esta primera entrega, que se da la mano con las últimas de estos otros espacios.

Invita Vital a considerar el fiat de la Virgen, que no podemos olvidarnos nunca de María Santísima como justificación de la Procesión Magna que, con 36 de sus imágenes en Jerez, es la protagonista de cuanto nos llega. "Ella no entendía las palabras del Ángel y muchas veces nosotros tampoco, no sabemos como suceden estas cosas", dice el asistente eclesiástico, llamando siempre a "una disponibilidad de corazón", tan clara "cuando las hermandades tienen clara cuál es su misión: es un acto religioso, es un acto con el que queremos prepararnos para el Jubileo del Papa Francisco, 'Peregrinos en la Esperanza'. Y María es el ejemplo".

No te lo pierdas, escúchalo aquí, cuando, a tres días de la Procesión Magna, estamos pendientes de detalles sobre qué disponibilidad de sillas hay aún para la Carrera Oficial o cómo reajusta los horarios, una vez producido el anuncio de ausencia de una de ellas, la comisión que compuso la Unión de Hermandades y que ha vuelto a reunirse este miércoles.