'COPE con la Magna' (18º): inédita Traspaso fuera de la Noche de Jesús y Lágrimas trasladada a El Pilar

Lo ordinario y lo extraordinario se dan la mano con naturalidad en torno a la Procesión Magna. No conciben los cofrades del Nazareno no salir desde la capilla de San Juan de Letrán, su sede, y desde ahí marcharán camino de la Plaza de la Asunción el 12 de octubre próximo. Pero quizá tampoco hubieran nunca imaginado a la Virgen del Traspaso salir fuera de su madrugada de Viernes y, hete aquí, que se hará presente ante los jerezanos una otoñal tarde de sábado. No es más que uno de los muchos ejemplos con los que nos estamos encontrando.

Esto otro no es novedad: la imagen de Nuestra Señora de las Lágrimas presente en el colegio de El Pilar. Justamente el día de la Magna se celebra una fiesta muy marianista en la que la Virgen que da título mueve al gesto de los cofrades de la Veracruz, con sede en la iglesia de San Juan de los Caballeros. El hermano mayor Manuel Báez nos explica el fundamento pastoral y educativo de este encuentro con el chavalerío de las aulas, copartícipes en esta ocasión de la cita con la procesión extraordinaria mariana.

Y es Froilán Solís, el hermano mayor del Nazareno, quien da cuenta de la novedad que supone ver a la Virgen del Traspaso fuera de su noche primaveral en la que cada Semana Santa se llena de horquillas y faroles. Estos últimos van en manos de las mujeres, y precisamente las popularmente conocidas como Hermanas de Jesús llegarán al 12 de octubre con el recién recibido Premio Ciudad de Jerez a la Igualdad en el contexto del día del Patrón San Dionisio Areopagita. Enhorabuena por ello.