Lo que piensa Paco González del posible penalti que pidió el Almería: "A lo tonto"

Almería y Oviedo han abierto este sábado las semifinales del playoff de ascenso a Primera División. Un encuentro que se llevó el conjunto asturiano gracias a un doblete de Nacho Vidal (1-2).

En el minuto 25, el jugador del Almería Centelles vio la tarjeta amarilla por una acción con el ovetense Hasan.

"Qué golpetazo le ha dado a Hasan", fue la primera reacción de Rubén Martín, que estuvo narrando el encuentro en directo para Tiempo de Juego.

"Me ha parecido choque, pero si ha pegado mucho el brazo...ha sacado el antebrazo para protegerse", fue la primera impresión de un Paco González, que tras ver la repetición de la jugada, fue más claro, y para él, el jugador del Almería podría haber sido expulsado.

"Va a chocar con el cuerpo, pero como saca el alerón, el codo, le ha reventado. Es muy bestia. Le salva que Hasan no se ha quedado en el suelo, si se queda...todos creemos que ha sido una bestiada. Solo hemos visto una repetición, y en la repe parece codazo en la cara", señaló el director de Tiempo de Juego. "Amarilla o roja, se ha jugado la roja, por la repetición que hemos visto".

Para Heri Frade, esta jugada es de roja directa, sin embargo, nuestros comentaristas Javi Casquero y Marco López no veían la jugada tan clara.

En la última jugada del encuentro, ya con 1-2 en el marcador, el Almería reclamó penalti por un agarrón de Nacho Vidal sobre Nico Melamed.

Un agarrón que comenzó fuera del área, pero que también se aprecia esa acción dentro del área. Para Sergio Arribas, autor del gol del Almería, esa jugada era penalti: "Esa última jugada donde hay un agarrón en el área que para mí es penalti, por lo menos que la revise".

Imagen del posible penalti a favor del Almería

"El balón se va fuera, igualmente le agarra para no llegar, no lo ha querido ver. Nos queda 90 minutos e iremos a ganar y a pasar de ronda", añadió Arribas en declaraciones a Movistar+.

Por su parte, el entrenador del Almería, Rubi, no se mojó sobre esa polémica: "No he tenido tiempo para verla, pero el colegiado es de los mejores de la categoría"

Durante la retransmisión del encuentro en Tiempo de Juego, Paco González veía así esta polémica: "Se ha arriesgado a lo tonto por un balón que se iba fuera del área se va el balón. Suéltale, se va contra la banda".

EFE Chumi y Alemao pelean por un balón durante el Almería-Oviedo

