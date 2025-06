Granollers, en Tiempo de Juego: "Si hubiera ganado más Grand Slams igual no estaría aquí"

Este sábado Marcel Granollers, junto a Horacio Zeballos, ha conquistado su primer Grand Slam tras proclamarse campeón del Roland Garros en el torneo de dobles. La pareja hispano-argentina se impuso en la final a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski, 6-0, 6-7(5) y 7-5, en dos horas y 22 minutos.

Y por ello, el catalán nos ha contado de Tiempo de Juego cómo ha vivido el partido y cómo ha celebrado el triunfo. "Estoy muy contento, no por haber ganado este torneo, porque me ha costado muchísimo trabajo, pero estoy contento de haber aguantado en los momentos difíciles y vivir este momento", explicaba Granollers a José Luis Corrochano.

Y añadía: "Te soy sincero, con 39 años tampoco sabía las oportunidades que tendría. Aunque en esta ocasión teníamos una mentalidad diferente. Llevamos mucho tiempo trabajando en ello y veía en los ojos de Horacio que íbamos a intentarlo hasta el final. Nos lo merecemos".

Sobre el tercer set, el que les dio la victoria, el tenista dijo: "Llevamos muchos años trabajando duro. Cada uno hemos tenido nuestra carrera en el circuito individual, después dimos el paso al doble y lo más bonito en esta categoría es ganar un Grand Slam".

Y sobre el último punto, Granollers comentó: "Estaba jugando con el corazón y en ese momento le he puesto el alma y la pelota ha ido un lado complicado para el rival".

Para finalizar, el campeón de dobles de Roland Garros hizo una pequeña reflexión sobre los momentos difíciles de la carrera de un tenis. "Uno tiene que tener motivaciones en la vida y creas o no, el no haber ganado un Grand Slam me ha empujado hasta aquí. Hay momentos difíciles y ahí es cuando hay que aguantar, pero si hubiera tenido más Grand Slam igual no estaría aquí", concluyó.