Puerto Sherry abre las puertas de la Clipper Race antes de su salida oficial

El domingo 14 los barcos partirán a las 15:00 horas desde el Faro de Puerto Sherry rumbo a Punta del Este, Uruguay.

Este fin de semana, Puerto Sherry invita a todos los vecinos del Puerto de Santa María y visitantes de la bahía gaditana a vivir una experiencia inolvidable, como es subir a bordo de uno de los veleros que están dando la vuelta al mundo en la Clipper Round the World Yacht Race, considerada una de las regatas más extremas e inclusivas del planeta.

Viernes 12 de septiembre – Visitas guiadas gratuitas

Durante toda la jornada de este viernes 12 de septiembre, los barcos participantes estarán amarrados en el Pantalán V de Puerto Sherry con las escotillas abiertas al público. Será la ocasión perfecta para que mayores y pequeños conozcan por dentro cómo es la vida a bordo de un Clipper 70, un velero oceánico que recorre más de 40.000 millas náuticas cruzando mares y océanos.

Horarios de visita guiada a un velero Clipper 70 y Race Village

De 11:00h. a 14:00h. / De 16:30h. a 20:30h

Lugar: Pantalán V – Puerto Sherry

12:00h/00:00h Poll Bar abierto en La Terraza de Puerto Sherry

17:00h/20:00h Mercadillo artesanal

17:45h/19:45h Concierto en directo

Domingo 14 de septiembre – Gran salida de la flota

El broche de oro llegará el domingo con la salida oficial de los veleros rumbo a su siguiente etapa: Punta del Este (Uruguay). La ceremonia podrá seguirse desde el espigón del faro de Puerto Sherry.

Salida de la flota Clipper 70: 15:00 h – Espigón del Faro de Puerto Sherry

Será un momento vibrante y visualmente espectacular por ceremonioso, con las velas desplegadas, el sonido de los bocinazos de salida y el ambiente en torno a los competidores.

Una vuelta al mundo protagonizada por personas sin experiencia

Uno de los aspectos más emocionantes de la Clipper Race es que sus tripulaciones no están formadas por regatistas profesionales. Son personas de todas las edades y perfiles que decidieron salir de su zona de confort y vivir una aventura transformadora en alta mar. Muchos de ellos no habían navegado antes de embarcarse en esta aventura.

Los visitantes podrán conocer de cerca sus historias, ver cómo es un barco por dentro, su zona de descanso, los sistemas de navegación, y entender lo que implica convivir en un espacio espartano y reducido mientras se enfrentan al mar.

Una actividad gratuita y pensada para toda la familia

Con acceso libre y gratuito, apta para todas las edades, coordinada por personal de apoyo para facilitar la visita. Puerto Sherry se convierte así en un puerto abierto al mar y a la ciudadanía, ofreciendo una experiencia única, educativa y emocionante para disfrutar en familia.