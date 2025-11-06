Entrevista a Jesús Illada, delegado de CSIF en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife
Redacción COPE Tenerife
Tenerife - Publicado el - Actualizado
1 min lectura5:29 min escucha
Escucha en directo
En Directo COPE MÁS TENERIFE
COPE MÁS TENERIFE
En Directo COPE TENERIFE
COPE TENERIFE
"Leire y Dolset afirmaron actuar bajo la dirección de Cerdán, con el respaldo de Sánchez; dijeron que quería limpiar lo relativo a las saunas de su suegro y a la imputación de su mujer"
Carlos Herrera
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h