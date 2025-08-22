El Puerto de Santa María por encima de los 90.000 habitantes consolidando su crecimiento como Gran Ciudad

El Puerto de Santa María ha superado oficialmente la barrera de los 90.000 habitantes, alcanzando una cifra de 90.423 personas empadronadas, según los últimos datos oficiales publicados. Este crecimiento poblacional supone un hito histórico y real en la consolidación de El Puerto como una de las grandes ciudades de Andalucía, un objetivo en el que se viene trabajando con intensidad desde el Equipo de Gobierno del alcalde Germán Beardo, y que obtuvo un espaldarazo con la obtención del Estatuto de Gran Ciudad aprobado por el Parlamento de Andalucía el 20 de marzo de 2024, y publicado en el BOJA el 3 de abril.

Este incremento de la población no llega solo. Viene acompañado de una mejora clara de los principales indicadores socioeconómicos, que reflejan el avance conjunto de la localidad en términos de empleo, actividad empresarial y calidad de vida. Así, El Puerto cuenta hoy con 29.420 personas empleadas, lo que supone un crecimiento del 2,1% interanual. De ellas, 24.873 son asalariadas, con una subida del 2,5% respecto al año anterior, a la que se suman 4.543 autónomos, la mayor cifra de toda la historia. También destaca la notable bajada del desempleo, con 7.365 personas en paro, lo que representa una caída del 5,6%, situando la tasa de desempleo en el 12,3%, la cifra más baja desde 2008.

El dinamismo económico también se refleja en el tejido empresarial de la ciudad, que ha alcanzado las 5.078 empresas registradas, con un incremento del 1,5%. Este aumento indica una ciudad que no sólo crece en población, sino también en oportunidades laborales y emprendimiento. Además, los niveles de renta ya mostraron en anteriores años una mejora significativa. La renta media por hogar subió hasta los 33.412 euros, con un incremento del 6,3%, mientras que la renta media registrados de ejercicios anteriores consolidaron un aumento del 7,2% interanual. Estos datos sitúan a El Puerto en una línea ascendente de desarrollo económico y bienestar social.

Desde que El Puerto obtuvo el Estatuto de Gran Ciudad, el municipio está experimentando un proceso sostenido de modernización, mejora de los servicios públicos, impulso a la administración digital, desarrollo de infraestructuras, equipamientos y crecimiento ordenado que están transformando el municipio y fortaleciendo su posicionamiento estratégico en Andalucía y España.

La cifra de 90.423 habitantes no solo representa un crecimiento demográfico significativo, sino que se enmarca en un contexto de consolidación del desarrollo económico y social de El Puerto. El aumento de la población se acompaña de una evolución positiva en indicadores como el empleo, la actividad empresarial y la renta, lo que refleja el avance de la ciudad hacia un modelo más dinámico, moderno porque ya afronta los retos de futuro.

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha valorado este nuevo dato histórico como “una gran noticia que reafirma el trabajo bien hecho y el rumbo que estamos siguiendo para hacer de El Puerto una ciudad de oportunidades, de progreso y de orgullo para todos”. El primer edil portuense ha subrayado que “superar los 90.000 habitantes demuestra que El Puerto es una ciudad viva, en movimiento, que está atrayendo población, inversión y talento, y que se está consolidando como una de las grandes referencias del sur de España”. “El Estatuto de Gran Ciudad ha sido un punto de inflexión y ahora estamos viendo sus frutos: más empleo, más empresas, mejores servicios y más calidad de vida para nuestros vecinos”, añade el regidor, quien concluyó asegurando que “El Puerto avanza porque juntos crecemos”.