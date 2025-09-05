El Nazareno ultima las últimas jornadas de su histórica peregrinación: "Estamos viviendo momentos inolvidables"

Momentos sencillamente inolvidables los que se están viviendo desde el pasado viernes en torno a Jesús Nazareno de Santa María. Su peregrinación por Extramuros está siendo un hervidero de pasiones y emociones a raudales. Desde San José, pasando por María Auxiliadora y su increíble visita al Hospital Puerta del Mar donde la devoción traspasó lo imaginable.

La Laguna y Loreto se volcaron con el Señor de Cádiz, como también lo hizo el barrio de Puntales donde este jueves el Greñúo abandonaba su parroquia de Nuestra Señora de Lourdes camino de la Barriada de La Paz.

El paso por el Cerro del Moro fue grandioso con hasta cuatro coros cantando al paso del Señor y con el recibimiento de la parroquia de La Asunción. Posteriormente la entrada en La Paz con la llegada a San Vicente de Paúl y tras un emotivo paso por la Avenida del Guadalquivir el Nazareno llegaba a San Francisco Javier donde ha pasado la noche de este jueves.

Todo se ve en las caras, los rostros y en los ojos de los que miran con devoción, pasión y respeto la imagen del Señor de Cádiz. Las lágrimas, la satisfacción, la ternura y las palabras a modo de agradecimiento. «Gracias Señor mío por venir a vernos. Gracias Jesús por estar con nosotros, nos das esperanza, nos das ilusión. Eres muy grande Jesús Nazareno». El Nazareno de la esperanza, la puerta de la esperanza, tal y como la cofradía ha denominado esta histórica peregrinación.

Historias personales, esas que se escuchaban en el interior de cada uno un viernes de Santa María y que ahora han resonado en otros barrios y lugares de la ciudad. La historia dejará para el recuerdo lo que se está viviendo y lo que aún queda por vivir cuando el Greñúo regrese este sábado a su capilla lleno del amor que le profesa Cádiz.

el sábado, regreso a la capilla de santa maría

Será este viernes cuando el Señor emprenda su séptima y penúltima etapa. Desde San Francisco Javier saldrá camino de su barrio para llegar al santuario de la Patrona, Santo Domingo. Pasará por San Severiano, Bahía Blanca, superando las Puertas de Tierra y volviendo a su barrio por Mirador y Botica.

El sábado será el momento del regreso. El Señor saldrá de Santo Domingo para llegar a Santa María sobre las nueve y media de la noche. Seguro que repleto de fieles y devotos de Jesús Nazareno, auténtica imagen de la pasión gaditana.