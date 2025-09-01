Cádiz se vuelca en el peregrinar de Jesús Nazareno por las parroquias y barrios de Extramuros

Cientos de personas siguen acompañando a Jesús Nazareno de Santa María en su peregrinar por los barrios y parroquias de Extramuros de Cádiz.

En una estampa insólita y cargada por ello de emoción, la parihuela del Señor atravesaba el túnel del hospital para detenerse en la puerta de acceso. Ahí, era solo la imagen la que entraba para acceder a la capilla del Puerta del Mar. El objetivo de la cofradía es mostrar y sobre todo mandar ese mensaje de esperanza a aquellas personas que tratan de recuperarse en el centro hospitalario. Una manera de dar consuelo y acercar aún más la devoción a Jesús Nazareno a los residentes del hospital gaditano.

La visita al Puerta del Mar, primera vez en la historia, ha sido multitudinaria en el exterior e íntima en el interior. Muchas personas han aguardado al Nazareno en el túnél del recinto hospitalario para, en una maniobra complicada, comprobar como la imagen entraba en la capilla dejando una imagen única.

Tras la visita al Hospital y la salida del túnel, y con cientos de personas acompañando al Greñúo en su recorrido, el cortejo llegaba a la Parroquia de Santo Tomás donde el obispo de la Diócesis de Cádiz y Ceuta, Monseñor Rafael Zornoza, ha dado la bienvenida al Señor de Cádiz, presidiendo posteriormente una eucaristía en una abarrotada parroquia de La Laguna.

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Cerrar Jesús Nazareno en el Hospital

Ha sido el culmen de una segunda etapa de muchas emociones a flor de piel. A primera hora de la mañana la imagen del Nazareno dejaba San José, donde llegó el pasado viernes, para dirigirse al templo de Maria Auxiliadora. La comunidad salesiana ha recibido con los brazos abiertos al Nazareno con una misa y la exaltación de Manoli Lemos acompañada por el pianista Manolo Carrasco.