María Castro recibirá el Premio de Honor de la tercera edición del South International Series Festival

La actriz española María Castro recibirá el próximo 12 de septiembre, día de la inauguración de la III edición de South International Series Festival, el Premio de Honor 2025, sumándose de esta manera a los nombres de Chris Brancato y Paco León, anunciados anteriormente.

El South Series se celebrará por tercer año en Cádiz capital del 12 al 17 de septiembre, y lo hará con nueve estrenos mundiales, diez estrenos en España y cuatro estrenos de futuros proyectos, ha indicado la organización en una nota.

Con una trayectoria profesional de más de un cuarto de siglo de trayectoria, la actriz y presentadora natural de Vigo (1981), es conocida en el sector audiovisual y seriéfilo por su participación en multitud de series como 'Amar es para siempre', 'La promesa', 'Sin tetas no hay paraíso', 'Tierra de lobos', 'Vive cantando' o 'Seis hermanas', además de en películas, programas de televisión y obras teatrales.

Sobre la programación oficial, se ha indicado que tendrá su arranque con la premiere mundial de 'El Centro', de Movistar+ y Fonte Films, en el Gran Teatro Falla, siendo también la serie de inauguración del festival seguida de 'Cuando nadie nos ve', de HBO Max, que hará lo propio en el Teatro del Títere.

Ambos estrenos estarán precedidos por la alfombra roja previa a la gala de inauguración que será presentada por María Gómez, una alfombra que, al igual que las del resto de la semana, cambian su ubicación en este 2025 a las puertas del Teatro Falla, abandonando su anterior ubicación del Palacio de Congresos.

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez, presente en la presentación de este martes del South, ha incidido en el apoyo de la institución provincial a un festival que "es cultura, un hervidero de talento y un motor para el empleo y la economía de la provincia".

En ese sentido, ha apoyado esta afirmación en cifras concretas, como el impacto económico en la provincia en 2024, que superó "los 12,5 millones de euros", con más de 21.000 asistentes, más de 200 profesionales de la industria audiovisual y 281 periodistas acreditados informando para una audiencia global de "más de 500 millones de personas".

Por ello, ha definido el South como "una oportunidad de futuro para Cádiz", al tiempo que ha puesto el foco en la apuesta de la Diputación por ayudar a construir una industria audiovisual propia de la provincia con tres ejes principales, como es "impulsar la provincia como destino de rodajes, dar servicio a las productoras que apuestan por la provincia para sus proyectos audiovisuales, y visibilizar el talento local que trabaja en esta industria".

Por su parte, Bruno García, alcalde de la ciudad, ha destacado el impacto del South, que "sigue consolidándose en la ciudad con un impacto cada vez más importante, no sólo en lo económico sino creando una marca de Cádiz ligada a la cultura e involucrando a la ciudadanía".

García ha hecho hincapié en la incorporación de dos nuevos espacios --el Teatro del Títere y el Gran Teatro Falla--, que se suman al Palacio de Congresos, y que "reforzarán la imagen de Cádiz en este gran escenario de las series a nivel mundial".PROGRAMACIÓN DEL SOUTH

La inauguración del viernes 12 de septiembre dará paso el sábado a una de las jornadas más diversas del festival, con estrenos que van desde la música y el arte hasta el thriller "más adictivo".

La jornada arrancará con dos avances de Womack Studios. El primero, 'Bajañí. El viaje de un guitarra', que contará con la presencia de su director Fernando Trueba y su protagonista Niño Josele. La productora también presentará 'Toma, Moreno', una docuserie autobiográfica sobre José Luis Moreno, que estará presente en Cádiz en el mismo día.

El público podrá ver también 'Invisible', distribuida por Disney+ y producida por Áralan Films y Morena Films, y Sense FilTRES (3Cat), en la categoría de Ficción.

Desde Francia llegará 'Bardot', serie documental producido por TimpelPictures y distribuido por Fremantle, que se estrenará próximamente en Movistar Plus+ y se presentará dentro de la novedosa sección Spotlight.

Uno de los principales focos del sábado 13 estará sobre Diane Kruger, actriz de cintas como 'Troya', 'Malditos Bastardos' o 'En la sombra', una de las grandes estrellas que visitarán Cádiz este 2025, presentando 'Pequeños desastres', producida por Roughcut Television en asociación con Fremantle y adquirida en España por HBO Max.

El domingo 14 estará marcado por ser el día del homenaje a Paco León y la proyección especial de un capítulo de 'Aída' en la sección Revival.

Desde la animación, 'La Morenita. Historia gráfica de la Virgen de la Cabeza', producida por Huri TV en colaboración con Canal Sur TV, ofrecerá un original acercamiento a la tradición mariana andaluza. También se proyectará 'TikTok, un réseau sous influence (TikTok, The War of Data)', una coproducción internacional de Morgane Production que analiza las implicaciones geopolíticas de la plataforma.

Esta jornada de domingo será la de la presentación de 'Ella, maldita alma', de Mediterráneo Mediaset España, y de Making Manson, de Renowned Films, y un día después será el turno para la entrega del Premio Internacional de Honor a Chris Brancato, siendo esta una jornada en la que la música y la cultura popular tomarán protagonismo con 'La Húngara: Toma que toma', el estreno mundial de la docuserie producida por LyoMedia para Mediaset Infinity, que repasa la vida y trayectoria de la icónica cantante, con participación de C.Tangana y Antonio Carmona, y que contará con la presencia de la propia artista en el festival.

En el plano internacional, el lunes será la fecha para que la periodista y activista Paris Lees presente 'What it feels like for a girl', de Filmin y Hera Pictures, ITV Studios, junto al actor Laquarn Lewis.

La jornada concluirá con el estreno de 'Romi', serie producida por Joko TV (Producciones Mandarina) para Mediaset España, que combina procedimental e intriga en torno a una detective privada con discapacidad auditiva, participando María Cerezuela, Elena Irureta, Edurne Azkárate, Natalia Millán y Asier Etxeandía.

El martes 16 será otra jornada cargada de estrenos y avances. Canal Sur Televisión presentará en la sección Avances 'Los Chorys', con la presencia de sus protagonistas Yeyo Llagostera y Francisco Ortiz, y 'Las Tres Mil celebran la vida', con el influencer Manuel Jimenez.

Dos de los platos fuertes del día vendrán de la mano de SkyShowtime, plataforma que llevará a Cádiz el estreno en España de 'Atomic', comedia de acción y aventuras, mientras que 'Vulnerables', de Atresmedia y Onza Entertainment, se presenta como un estreno mundial sobre jóvenes y salud mental.

El otro gran estreno que acogerá South en dicha jornada de Skyshowtime será el estreno mundial de 'Nails', una comedia creada por Araceli Álvarez de Sotomayor que llegará a Cádiz acompañada de un reparto de primer nivel, como son Gracia Olayo, Teresa Cuesta, Marimar Vega y Fernando Tejero.

El 17 de septiembre, jornada de clausura, South pondrá el foco en dos propuestas muy distintas, con 'Una perra andaluza', de Copodenieve Producciones, dentro de la sección Sur, una mirada íntima y personal al territorio y la identidad que contará con la presencia de las actrices Sara Perogil y Fabiola Martínez. Además, se estrenará en España 'Futuro desierto', producida por Gaumont, un thriller de suspense y ciencia ficción dirigido por Lucía Puenzo, con un tono cercano a Black Mirror que reflexiona sobre la inteligencia artificial y los límites de la humanidad.

